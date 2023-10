Neues aus dem Ausland am Dienstag

Militärexperte: Bislang kein politischer Plan für den Gazastreifen

BERLIN: Nach Einschätzung des Militärexperten Carlo Masala fehlt es bei Israels Vorgehen gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen bislang an einem klaren politischen Ziel. «Eigentlich ist Militär dazu da, politische Ziele zu verfolgen», sagte Masala am Dienstag im ZDF-«Morgenmagazin». «Wir haben aber momentan nur ein erklärtes militärisches Ziel.» Dieses Ziel sei die politische und militärische Auslöschung der Hamas. Es stelle sich die Frage, was mit Gaza passiere, wenn dieser Plan erfüllt sei. «Dazu gibt es noch keine Äußerung.»

Die erwartete Bodenoffensive der israelischen Armee stehe vor dem Problem, dass sie in einem urbanen Umfeld stattfinde. «Damit drohen den israelischen Streitkräften im Prinzip dreidimensionale Gefahren: von oben, von vorne, von hinten und auch von unten aus den Tunnelsystemen, aus der Kanalisation», so Masala. Zudem müssten Zivilisten geschützt werden. «Das ist alles extrem schwierig und herausfordernd.» Masala ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.

Israel will nach eigenen Angaben die im Gazastreifen herrschende Hamas zerstören. Terroristen hatten im Auftrag der Hamas am 7. Oktober auf israelischem Boden mehr als 1400 Menschen getötet. Zudem wurden laut Armeeangaben mindestens 199 Personen in den Gazastreifen verschleppt. Die Zahl der getöteten Palästinenser stieg nach Angaben aus dem Gazastreifen auf mehr als 2800. Mehr als 10.000 Menschen wurden demnach verletzt.

Österreichs Außenminister: Es droht ein «Feuersturm» im Nahen Osten

BERLIN: Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg hat vor einer möglichen weiteren Eskalation im Nahen Osten wegen des Kriegs zwischen der islamistischen Hamas und Israel gewarnt. «Es droht ein veritabler Feuersturm in der ganzen Region», sagte er am Dienstag im Deutschlandfunk. «Es könnte ja sein, dass noch andere Staaten - sei es Libanon oder bis zum Irak/Iran reichend - hineingezogen werden.» Es sei eine Situation, die «unsere Sicherheit unmittelbar betrifft», sagte er mit Blick auf den EU-Sondergipfel zum Thema an diesem Dienstag. Zur Frage, was die EU nun tun könne, sagte er: «Ich glaube, dass wir natürlich einwirken müssen auf alle betroffenen Nachbarn Israels.»

Zugleich warnte Schallenberg, keine «Opfer-Täter-Umkehr» zuzulassen. Der wesentliche Unterschied sei, dass Israel bei seiner militärischen Reaktion auf den Hamas-Angriff «mit allen Mitteln» versuche, «zivile Opfer zu verhindern und zu vermeiden». «Sie warnen vor ihren Bombardierungen. Sie rufen eindringlich zur Evakuierung von Nord-Gaza auf. Die Hamas hingegen als Terrororganisation sucht genau zivile Opfer. Sie möchten möglichst viele Menschen massakrieren und entführen.»

Laut Schallenberg gibt es auch die Sorge, dass die Entwicklung neue Migrationswellen nach Europa auslösen könnte. «Noch sehe ich es nicht. Aber jede Erschütterung natürlich kann dazu beitragen, dass Leute keine Perspektive mehr sehen und dass sich Menschen in die Hände der Schlepper begeben und auf den Weg machen.»

Nach Anschlag in Brüssel: Polizei schießt Verdächtigen nieder

BRÜSSEL: Nach dem Mordanschlag auf zwei Schweden in Brüssel hat die belgische Polizei am Dienstag einen bewaffneten Verdächtigen niedergeschossen. Ob es sich dabei um den Todesschützen vom Montagabend handelt, war einem Sprecher der Bundesstaatsanwaltschaft zufolge zunächst unklar. Auch ob der Mann noch lebe oder nicht, sei noch ungewiss, sagte der Sprecher. Die Polizei habe zudem eine Waffe bei dem Mann gefunden, die die Waffe des Mordanschlags sein könne.

Die Ermittler gehen Hinweisen auf ein islamistisches Motiv nach. Der mutmaßliche Attentäter, der über Nacht auf der Flucht war, ist den Behörden bekannt: Man könne bereits jetzt sagen, dass es sich um einen 45-jährigen Tunesier handele, der im November 2019 in Belgien Asyl beantragt habe, sagte Justizminister Vincent van Quickenborne er am frühen Morgen. Er sei der Polizei im Zusammenhang mit Menschenhandel, illegalem Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit aufgefallen.

Die beiden Schweden starben rund fünf Kilometer entfernt vom Brüsseler Fußballstadion, wo die Nationalmannschaften Belgiens und Schwedens in einem EM-Qualifikationsspiel gegeneinander spielten. Ein drittes Opfer, ein Taxifahrer, ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Armeesprecher: Hunderttausende Palästinenser noch im Norden Gazas

TEL AVIV/GAZA: Mehrere Hunderttausend Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen sind nach Angaben des israelischen Militärs noch nicht den Evakuierungsaufrufen gefolgt.

Bis zum Anbruch der Nacht zum Dienstag hätten sich schätzungsweise etwas mehr als 600.000 Menschen in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens begeben, sagte Armeesprecher Jonathan Conricus am Dienstag. «Es gibt immer noch ein paar Hunderttausend, die gehen sollten», fügte er hinzu. In Vorbereitung einer möglichen Bodenoffensive gegen die islamistischen Hamas-Angreifer hat Israel die Bevölkerung im nördlichen Gazastreifen wiederholt aufgefordert, das Gebiet Richtung Süden zu verlassen.

China lobt Ungarns Engagement für «Neue Seidenstraße»

PEKING: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat Ungarn für seine aktive Teilnahme an der Infrastruktur-Initiative «Neue Seidenstraße» gelobt. «Wir betrachten Sie als Freund», sagte er bei einem Treffen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban am Dienstag in Peking. Ungarn habe sich aktiv an der Errichtung der «Neuen Seidenstraße» beteiligt und die chinesisch-ungarischen Beziehungen hätten sich ungeachtet der sich ändernden internationalen Lage auf hohem Niveau entwickelt, sagte Xi.

Orban war anlässlich des internationalen Gipfeltreffens der Seidenstraßen-Mitglieder am Montag in der chinesischen Hauptstadt Peking gelandet und hatte noch am selben Tag Chinas Ministerpräsidenten Li Qiang getroffen. In dem Gespräch sagte er nach chinesischen Angaben, dass sich Ungarn weiter aktiv an der «Neuen Seidenstraße» beteiligen wolle. Li sagte demnach, China sei gewillt, sein Investitions- und Infrastrukturprojekt an der ungarischen Politik der «Öffnung nach Osten» auszurichten. Außerdem wolle die Volksrepublik den Bau der etwa 350 Kilometer langen Eisenbahnverbindung zwischen Budapest und Belgrad intensivieren.

Ungarn ist eines von wenigen EU-Ländern, das Mitglied der «Neuen Seidenstraße» ist. Deutschland ist kein Teil der 2013 von Xi Jinping ins Leben gerufenen Initiative. Die Volksrepublik vergibt vor allem im globalen Süden, etwa in Afrika, Südamerika und Asien Kredite und setzt dort Vorhaben wie den Bau von Eisenbahnlinien oder Straßen um. Zum dritten Forum der «Neuen Seidenstraße» am Dienstag und Mittwoch werden mehr als 4000 Delegierte aus über 140 Ländern beziehungsweise von mehr als 30 internationale Organisationen erwartet.

Blinken: USA und Israel entwickeln Plan für humanitäre Hilfe in Gaza

WASHINGTON/TEL AVIV: Die USA und Israel wollen nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken gemeinsam eine Strategie für humanitäre Hilfe im Gazastreifen entwickeln. Es gehe darum, «Zivilisten in Gaza und nur sie allein zu erreichen», sagte Blinken am Montagabend auf einer Pressekonferenz in Tel Aviv. Angesichts der israelischen Militärschläge gegen die islamistische Hamas in dem Küstenstreifen sollen demnach auch Sicherheitszonen für Zivilisten geschaffen werden. «Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Hilfe so schnell wie möglich nach Gaza fließt», sagte Blinken.

Die US-Regierung begrüße die Zusage Israels, eine Strategie für humanitäre Hilfe zu erarbeiten, hieß es. Die Vereinbarung sei eine Bedingung für die Ankündigung des Besuchs von US-Präsident Joe Biden gewesen, berichtete die «Washington Post» unter Berufung auf zwei Regierungsbeamte. Weitere Details würden dann in dem für Mittwoch geplanten Treffen zwischen Biden und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geklärt, sagte Blinken.

Angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten will Biden am Mittwoch Israel und das Nachbarland Jordanien besuchen, um dort mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah II. zusammenzukommen. Noch zuvor wird am Dienstag Bundeskanzler Olaf Scholz als erster Regierungschef nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas nach Israel reisen.

Toyota muss erneut Laufbänder in Japan stoppen - Brand bei Zulieferer

TOKIO: Der japanische Autoriese Toyota muss wegen eines Unfalls bei einem Zulieferer erneut Produktionsbänder in Japan stoppen. Wie der VW-Rivale am Dienstag bekanntgab, wurden zehn Produktionslinien in sechs der 14 Fabriken im Inland gestoppt. Nach einer Explosion beim Zulieferer Chuo Spring in der Präfektur Aichi habe man Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Teilen. Der Unfall hatte sich am Vortag in einer Fabrik des Zulieferers ereignet.

Toyota wollte prüfen, ob die betroffenen Produktionslinien am Mittwoch wieder angefahren werden können. Toyota verfügt über 14 Montagewerke in ganz Japan, in denen Autos für den Inlands- und den Auslandsmarkt hergestellt werden. Erst kürzlich hatte Toyota die heimische Produktion wegen eines Serverproblems für einen Tag stoppen müssen. Am folgenden Tag wurde die Produktion wieder hochgefahren.

Israelische Sicherheit als deutsche «Staatsräson»

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte 2008 in einer Rede im israelischen Parlament, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson sei. «Jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes.»

Merkel meinte damit, dass der Schutz Israels für die Bundesrepublik von allerhöchstem Interesse ist. Die besondere Verbindung zu Israel erwächst aus dem von Nazi-Deutschland verübten Mord an sechs Millionen europäischen Juden. Der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer schloss 1952 mit Israel ein Wiedergutmachungsabkommen, in dem sich die junge Bundesrepublik zu jährlichen Zahlungen verpflichtete. Deutschland lieferte auch immer wieder Rüstungsgüter an Israel.

Wenn man Merkels Satz allerdings so versteht, dass Deutschland die Sicherheit Israels garantiert, ist es mehr als fraglich, ob das Versprechen eingehalten werden kann. Bundespräsident Joachim Gauck warnte schon 2012: «Ich will mir nicht jedes Szenario ausdenken, welches die Bundeskanzlerin in enorme Schwierigkeiten bringt, ihren Satz, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist, politisch umzusetzen.»

Inzwischen hat Israel Deutschland angesichts der Terrorangriffe der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas um Munition für Kriegsschiffe gebeten. Vor allem aber erwartet das Land nach den Worten von Verteidigungsminister Boris Pistorius «politische Unterstützung». Am vergangenen Donnerstag nahm der Bundestag mit den Stimmen aller Fraktionen einen Entschließungsantrag an, mit dem er sich an die Seite Israels stellt. Darin heißt es: «Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Das Existenzrecht Israels ist durch nichts zu relativieren.»

Schüsse in Brüssel: Mutmaßlicher Attentäter der Polizei bekannt

BRÜSSEL: Der mutmaßlicher Brüsseler Attentäter, der zwei Schweden erschossen haben soll, ist den Behörden bekannt. Die Ermittlungen dauerten an, aber man könne bereits jetzt sagen, dass es sich um einen 45-jährigen Tunesier handele, der im November 2019 in Belgien Asyl beantragt habe, sagte Justizminister Vincent van Quickenborne er am frühen Dienstagmorgen. Er sei der Polizei im Zusammenhang mit Menschenhandel, illegalem Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit aufgefallen.

Im Juli 2016 wurden von einer ausländischen Polizeibehörde unbestätigte Informationen übermittelt, wonach der Mann ein islamistisches Profil habe und in ein Konfliktgebiet in den Dschihad ziehen wolle, wie van Quickenborne sagte. Solche Informationen gebe es zuhauf. Sie sei ohne Ergebnis überprüft worden. «Darüber hinaus gab es, soweit unseren Diensten bekannt, keine konkreten Hinweise auf eine Radikalisierung.»

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration, Nicole de Moor, sagte, der mutmaßliche Täter tunesischer Abstammung habe im November 2019 Asyl beantragt. «Er erhielt im Oktober 2020 einen negativen Bescheid und verschwand kurz darauf vom Radar.» Im Februar 2021 sei er offiziell aus dem Nationalregister gestrichen worden. Er habe sich nie in einem staatlichen Aufnahmezentrum in aufgehalten. Da er aus dem Nationalregister gestrichen wurde, konnte sein Aufenthaltsort nicht ermittelt werden, um seine Rückkehr zu organisieren, sagte sie.

Eine Hausdurchsuchung durch Spezialeinheiten im Brüsseler Stadtteil Schaerbeek blieb am Dienstag nach Angaben des Bundesanwalts Frédèric Van Leeuw zunächst ohne Erfolg. «An der angegebenen Adresse wurde niemand angetroffen», sagte er. Aus Sicherheitsgründen sei das gesamte Gebäude mit rund 20 Wohnungen von der Polizei durchsucht worden. Weitere Ermittlungen seien im Gange.