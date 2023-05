Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.05.23 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Kind und Vater nach Rettung aus dem Rhein gestorben

BORNHEIM: In Westdeutschland sind ein Junge und sein Vater nach einer Rettung aus dem Rhein im Krankenhaus gestorben. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Bonn (Nordrhein-Westfalen) am frühen Dienstagmorgen mit.

Das siebenjährige Kind und der 36-Jährige waren am Montag beim Baden bei Bornheim im Rhein untergegangen. Der Junge war nach Angaben der Feuerwehr nach einer Stunde von Rettungskräften aus dem Wasser geborgen worden, der Vater nach 40 weiteren Minuten.

Zuvor hatten der Siebenjährige und ein vier Jahre altes Kind im Wasser gebadet. Die beiden Nichtschwimmer gerieten nach den Angaben in Not, woraufhin ihr Vater - auch Nichtschwimmer - hinterher sprang, um sie zu retten. Das vier Jahre alte Kind schaffte es wieder eigenständig ans Ufer, das ältere Geschwisterkind und der Vater gingen jedoch unter. Angehörige riefen vom Ufer aus den Notruf.

Ein großes Aufgebot von 170 Rettungskräften der Feuerwehr, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Wasserwacht sowie Rettungskräfte aus der Luft hatten nach den beiden gesucht. Die Angehörigen am Ufer mussten nach dem Vorfall betreut werden.

Israels Präsident Herzog erstmals zu Besuch in Aserbaidschan

TEL AVIV: Der israelische Präsident Izchak Herzog ist am Dienstag erstmals zu einem Staatsbesuch nach Aserbaidschan gereist. Während der zweitägigen Visite in der Hauptstadt Baku will Herzog mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev über eine Vertiefung der strategischen Beziehungen beider Länder sprechen. Aserbaidschan sei ein «freundliches, nahes, wichtiges Land, ein Schlüsselland», sagte Herzog. Nach Angaben der israelischen Nachrichtenseite ynet sind in Baku Tausende von Sicherheitskräften im Einsatz.

Man dürfe nicht vergessen, dass Aserbaidschan ein Nachbarland des Irans sei, sagte Herzog. «Der Iran ist ein instabiler Faktor in der Region, der die ganze Zeit Aktivitäten gegen Israel anstrebt, und gegen das sich entwickelnde Bündnis für Frieden und Sicherheit in der Region.» Dies werde er bei seinem Besuch ansprechen.

Das islamisch geprägte Aserbaidschan hatte im März eine Botschaft in Tel Aviv eröffnet. Israel hat bereits seit 1993 eine Botschaft in Baku. Der aserbaidschanische Außenminister Jejhun Bajramow war im März bei der Eröffnung der Botschaft in Israel zugegen. Sein israelischer Amtskollege besuchte im Monat darauf Baku. Aserbaidschan gilt als wichtiger geostrategischer Partner für die Regierung in Jerusalem, weil es an den mit Israel verfeindeten Iran grenzt.

Aserbaidschan und Armenien liefern sich seit Jahrzehnten einen Konflikt um Berg-Karabach. In den 1990er Jahren konnte sich die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region in einem blutigen Bürgerkrieg von Aserbaidschan lösen. 2020 holte sich das über Jahre dank Einnahmen aus dem Öl- und Gasverkauf militärisch hochgerüstete Aserbaidschan nach neuen Kämpfen die Kontrolle über einen großen Teil des Gebiets zurück. Zahlreiche Waffen in Aserbaidschan stammen aus Israel. Trotz des Waffenstillstands kam es immer wieder zu Kämpfen, die sich auch auf andere Grenzgebiete Armeniens und Aserbaidschans ausweiteten. Zuletzt bekundeten die beiden Ex-Sowjetrepubliken aber die Bereitschaft, ihren Konflikt beizulegen.

Daimler Truck und Toyota wollen Lkw-Geschäft in Asien zusammenlegen

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN: Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will große Teile seines Asiengeschäfts mit dem Konkurrenten Toyota zusammenlegen. So soll die Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso Truck and Bus mit der Toyota-Tochter Hino in einer Holdinggesellschaft fusionieren, wie die Schwaben am Dienstag mitteilten. Beide Unternehmen sollen zu gleichen Teilen beteiligt sein. Die Gesellschaft soll allerdings an der Börse in Tokio notiert werden, ein erheblicher Anteil soll daher auch an externe Investoren gehen. Die Absichtserklärung zwischen beiden Konzernen ist nicht bindend. Finanzielle Details nannte Daimler Truck nicht.

Das gemeinsame Vorhaben soll den Umbau der Nutzfahrzeuggeschäfte unterstützen. Daimler Truck hatte in Asien zuletzt die große Konkurrenz zu spüren bekommen. Im vergangenen Jahr sackte der bereinigte operative Gewinn in der Sparte um 60 Prozent ab, obwohl Absatz und Umsatz zulegten.

Bürgermeister: Moskau von mehreren Drohnen attackiert

MOSKAU: Russlands Hauptstadt Moskau ist Bürgermeister Sergej Sobjanin zufolge von mehreren Drohnen angegriffen worden. «Infolge eines Drohnenangriffs sind heute am frühen Morgen einige Gebäude geringfügig beschädigt worden», schrieb Sobjanin am Dienstag auf Telegram. Es sei niemand «ernsthaft verletzt» worden. Zu den Hintergründen werde noch ermittelt. Hausbewohner seien in Sicherheit gebracht worden, Sicherheitskräfte seien im Einsatz.

Der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, erklärte, die Luftabwehr sei aktiv gewesen: «Im Anflug auf Moskau wurden einige Drohnen abgeschossen.»

Verdächtige flüchten bei Polizeikontrolle - Warnung der Polizei

NEUHAUS AM INN: Bei einer Polizeikontrolle sind in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) drei Männer vor der Polizei geflüchtet. Wie die Beamten am frühen Dienstagmorgen weiter mitteilten, waren die Männer zuvor an einem Einbruch beteiligt. Die Ermittler suchten zunächst auch mit einem Hubschrauber nach den Flüchtigen, was aber ohne Erfolg blieb. Die Männer waren den Angaben nach von Österreich nach Deutschland eingereist und kurz danach kontrolliert worden.

Autofahrer in und um Neuhaus am Inn wurden von der Polizei aufgefordert, keine Anhalter mitzunehmen. Anwohner in der Region sollten bei verdächtigen Wahrnehmungen den Polizei-Notruf wählen.

Nach Großbrand in Sydney: Polizei sucht nach zwei Vermissten

SYDNEY: Nach dem gewaltigen Brand in einem historischen Gebäude im Herzen von Sydney suchen Einsatzkräfte mit Hilfe von Spürhunden in den Trümmern nach zwei möglichen Vermissten. In der früheren Hutfabrik im Stadtteil Surry Hills, die am Donnerstag den Flammen zum Opfer gefallen war, hätten zeitweise bis zu 15 Obdachlose Unterschlupf gefunden, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP am Dienstag unter Berufung auf die Behörden. Von zwei von ihnen fehle seit dem Feuer jede Spur. Die Fabrik stand seit Jahren leer und hätte demnächst für Dutzende Millionen australische Dollar in ein Hotel umgewandelt werden sollen.

Rund 100 Anwohner aus angrenzenden Gebäuden können den Angaben zufolge wegen Sicherheitsbedenken noch immer nicht in ihre Wohnungen zurück. Am Dienstag sollte derweil mit den Abrissarbeiten der noch verbleibenden Teile der 1912 erbauten Fabrik begonnen werden, teilte die Polizei des Bundesstaates New South Wales mit. Zudem mussten riesige Mengen an Trümmern geräumt werden, da das Dach und Teile der Fassade eingestürzt waren.

Die Brandursache ist derweil noch immer unklar. Jedoch hätten sich vier Jugendliche bei der Polizei gemeldet, die offenbar kurz vor Ausbruch des Feuers in dem Gebäude waren. Inwieweit sie involviert waren, wurde nicht bekannt. «Bislang wurde keine Anklage erhoben», hieß es von der Polizei lediglich.

Surry Hills ist ein auch bei Touristen beliebter Stadtteil in der australischen Millionenmetropole. Die schwarzen Rauchschwaden des Flammeninfernos waren vergangene Woche fast in der ganzen Stadt zu sehen. Es dauerte Stunden, bis das Feuer halbwegs unter Kontrolle war.