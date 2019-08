Von: Björn Jahner | 11.08.19

CHIANG MAI: Wie in jedem Jahr wurde in Chiang Mai ein sogenanntes taktisches Treffen zusammenberufen, auf dem Maßnahmen diskutiert wurden, mit denen der sich jährlich wiederholenden Smogkatastrophe in der Nordprovinz entgegengewirkt werden soll.

Ziel des Treffens, an dem Gouverneure und Beamte in führenden Positionen aus neun Provinzen im Norden, Leiter von Regierungsbehörden und lokalen Verwaltungsorganisationen sowie Gemeindevorsteher teilnahmen, war die gemeinsame Erarbeitung eines verbindlichen Maßnahmenkatalogs, um effektiver auf Waldbrände und Smogproblematik reagieren zu können. Generalleutnant Chalongchai Chaiyakham, Armeechef der Region 3 sowie Leiter der Abteilung zur Bekämpfung von Waldbänden und Smog des lokalen Katastrophenschutzamts, betonte, dass nur ein auf Nachhaltigkeit ausgelegter Plan zukünftige Katastrophen verhindern könne. Besondere Verantwortung tragen gemäß Chalongchai die Gemeindevorsteher, da sie in direktem Kontakt mit den Dorfbewohnern und ethnischen Minderheiten stehen würden. Sie übernehmen in diesem Zusammenhang die wichtige Aufgabe, die in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerungsteile über die Folgen unsachgemäßer Brandrodung aufzuklären.