Von: Redaktion DER FARANG | 17.01.19

PHUKET: Vor der Küste Phukets wird eine neue Tsunami-Warnboje im Wert von zwölf Millionen Baht installiert.

Die Boje befindet sich an Bord der MV Seafdec und wird 290 Kilometer vor der Küste ins Meer gelassen. Die Boje wird jene ersetzen, die vor zwei Jahren von einem vorbeifahrenden Schiff zerstört wurde und keine Signale mehr übertrug, sagte der Generaldirektor der Abteilung für Katastrophenverhütung, Chayapol Thitisak. Thailand hat zwei Tsunami-Warnbojen, von denen sich die neue 290 km nordwestlich von Phuket und eine weitere 190 km entfernt befinden. Wenn beide Bojen in Betrieb sind, kann Thailand rechtzeitig Tsunami-Warnungen erhalten. Chayapol sagte weiter, die teure Boje werde in allen Schifffahrtskarten markiert. Das Tsunami-Warnsystem in Thailand entspreche internationalen Standards. „Wir haben mehr als 2.000 Warntürme an der Küste. Dies reicht aus“, so der Generaldirektor. Der Tsunami zu Weihnachten 2004 hatte viele Länder, darunter Thailand, verwüstet und bis zu 230.000 Menschen getötet.