Von: Redaktion DER FARANG | 12.03.24

HUA HIN: Ab dem 4. Mai bietet Air Asia tägliche Flüge zwischen Hua Hin und Chiang Mai an. Dies stellt eine bedeutende Verbesserung der Verbindungen zwischen zwei beliebten Reisezielen in Thailand dar.

Air Asia hat eine bedeutende Erweiterung seiner Flugrouten zwischen Hua Hin und Chiang Mai angekündigt. Reisende können sich vom 4. Mai bis zum 14. Juni auf tägliche Flüge zwischen diesen beiden beliebten thailändischen Zielen freuen. Diese Erhöhung der Flugfrequenz markiert einen signifikanten Fortschritt in der Vernetzung der nördlichen und südlichen Teile des Landes.

Die neuen täglichen Flüge sind wie folgt geplant

Von Chiang Mai nach Hua Hin starten die Flüge um 10:20 Uhr und von Hua Hin nach Chiang Mai um 12:20 Uhr jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Dienstags, Donnerstags und Samstags sind Flüge von Chiang Mai um 9:00 Uhr morgens und von Hua Hin um 11:00 Uhr vorgesehen. Die Reisedauer beträgt etwa 1 Stunde und 30 Minuten, was eine schnelle und bequeme Möglichkeit für Touristen sowie Einheimische bietet, sich zwischen dem Norden und Süden des Landes zu bewegen.

Tickets sind auf der Webseite www.airasia.com oder direkt über die Fluglinie unter der Telefonnummer 032-520-169 erhältlich. Die Preise beginnen bei etwa 1.100 THB pro Strecke und Person. Dies ist derzeit der einzige Flugbetrieb, der vom Flughafen Hua Hin aus operiert.

Air Asia, eine führende Low-Cost-Fluggesellschaft in Asien, ist bekannt für ihre umfangreiche Flotte und ihr breites Angebot an Destinationen. Die Flotte besteht hauptsächlich aus Airbus A320-Familienflugzeugen, die für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit im Kurz- bis Mittelstreckenbereich geschätzt werden. Mit der Einführung der täglichen Flüge zwischen Hua Hin und Chiang Mai erweitert Air Asia nicht nur ihr Flugangebot, sondern fördert auch den Tourismus und die Wirtschaft in den betroffenen Regionen.