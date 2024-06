Nahostkrise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

Mehrere Tote bei Brand in Krankenhaus im Iran

TEHERAN: Bei einem Brand in einem Krankenhaus im Iran sind nach Angaben von Staatsmedien acht Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach in einer Klinik in der Stadt Rascht nahe dem Kaspischen Meer im Norden des Landes aus.

Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Dienstag. Bei den Toten handelte es sich ersten Erkenntnissen nach um Patienten auf einer Intensivstation.

Dutzende Feuerwehrleute waren im Einsatz, wie der Leiter der Rettungsdienste in der Stadt in einem Interview mit dem Staatsfernsehen sagte. Die Brandursache werde untersucht. Rund 140 Patienten seien gerettet. Es bestand die Sorge, dass es weitere Opfer geben könnte.