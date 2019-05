Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.19

Dritter Tag der Europawahl

BRÜSSEL (dpa) - Am dritten Tag der Europawahl sind am Samstag die Bürger in Lettland, Malta und der Slowakei zur Abstimmung aufgerufen.



In Tschechien, wo die Wahllokale bereits am Freitag geöffnet waren, haben die Wähler auch am Samstag noch die Möglichkeit, über die künftige Zusammensetzung des Europaparlaments mitzuentscheiden. Vor fünf Jahren hatte das Land mit 18,2 Prozent eine der niedrigsten Wahlbeteiligungen unter allen EU-Staaten. Für diese Wahl zeichnete sich nach Angaben des tschechischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens CT eine ähnlich niedrige Beteiligung um die 20 Prozent ab.

Trump zu Staatsbesuch in Japan erwartet

TOKIO (dpa) - US-Präsident Donald Trump wird am Samstag mit seiner Ehefrau Melanie zu einem viertägigen Staatsbesuch in Japan erwartet.



Unter anderem wird er als erster Staatsgast vom neuen Kaiser Naruhitu empfangen. Trump will auch einen Kampf im traditionellen Sumo-Ringen besuchen und dort eine Trophäe an den Sieger übergeben.

Seegerichtshof entscheidet über Klage der Ukraine gegen Russland

HAMBURG (dpa) - Ein halbes Jahr nach der Gewaltaktion gegen ukrainische Schiffe im Schwarzen Meer wird der Internationale Seegerichtshof in Hamburg am Samstag (ab 12.00 Uhr) über eine Kiewer Klage gegen Moskau entscheiden.



Die Ukraine verlangt von Russland die Freilassung von 24 Seeleuten und die Herausgabe von drei beschlagnahmten Schiffen. Die Männer sitzen seit November in der russischen Hauptstadt in Untersuchungshaft. Das Urteil ist problematisch, weil Moskau das Verfahren in Hamburg boykottiert.

Final-Premiere zwischen FC Bayern und RB Leipzig um den DFB-Pokal

BERLIN (dpa) - Eine Woche nach dem Gewinn der 29. deutschen Fußball-Meisterschaft peilt der FC Bayern München in Berlin gegen RB Leipzig den 19. DFB-Pokalsieg an. Für die Leipziger ist die Partie am Samstag (20.00 Uhr) dagegen eine Endspiel-Premiere. Für sie geht es um den ersten Titelgewinn zehn Jahre nach der Vereinsgründung.

Vier deutsche Fahrer kämpfen um Formel-E-Sieg in Berlin mit

BERLIN (dpa) - Vier deutsche Fahrer kämpfen am Samstag (13.00 Uhr) in der vollelektrischen Rennserie Formel E in Berlin um den Sieg mit. Gute Chancen auf einen erneuten Erfolg hat vor allem Audi-Werksfahrer Daniel Abt, der das Rennen auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof im Vorjahr gewinnen konnte.

Kampf um die Monaco-Pole: Mercedes-Duo als Topfavoriten

MONTE CARLO (dpa) - WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton und sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas starten am Samstag (15.00 Uhr/RTL und Sky) als Topfavoriten in die Qualifikation für den Formel-1-Klassiker in Monte Carlo.



Das Silberpfeil-Duo war beim Training zum Großen Preis von Monaco zwei Tage zuvor fast acht Zehntelsekunden schneller auf einer Runde als Titel-Herausforderer Sebastian Vettel.

Putinzewa und Zidansek kämpfen um Turniersieg in Nürnberg

NÜRNBERG (dpa) - Die Kasachin Julia Putinzewa und Tamara Zidansek aus Slowenien kämpfen am Samstag (13.30 Uhr) um den Titel beim Nürnberger Tennis-Turnier.



Die an Nummer eins gesetzte Putinzewa steht zum dritten Mal in einem Finale auf der WTA-Tour, Außenseiterin Zidansek bestreitet zum ersten Mal ein Endspiel. Die Siegerin der mit 250.000 US-Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung in Franken erhält 280 Weltranglisten-Punkte, die Finalistin beim Versicherungscup immerhin noch 180.