Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Shell kündigt Abbau von bis zu 9000 Stellen an

LONDON: Shell baut wegen der Folgen der Corona-Krise und des Ölpreisverfalls Tausende Stellen ab. Bis Ende 2022 sollen 7000 bis 9000 Stellen gestrichen werden, teilte der britisch-niederländische Ölkonzern am Mittwoch in London mit. Darin seien die rund 1500 Mitarbeiter enthalten, die bereits eine Abfindung in einem seit einiger Zeit laufenden Stellenabbau angenommen haben. Shell beschäftigte zuletzt eigenen Angaben zufolge mehr als 80.000 Menschen in über 70 Ländern.

Durch den Stellenabbau sollen die jährlichen Kosten um 2 bis 2,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,7 bis 2,1 Mrd Euro) gesenkt werden. Shell kündigte zudem wegen des anhaltenden Drucks auf die Margen eine Abschreibung von 1 bis 1,5 Milliarden Dollar im dritten Quartal an.

Ölpreise weiter gesunken

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Damit setze sich die Entwicklung vom Vortag fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 41,09 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 41 Cent auf 38,88 Dollar.

Nach dem erneuten Fall unter die Schwelle von 40 Dollar sieht es auf Monatssicht nach dem ersten Preisrückgang bei US-Öl seit April aus. Anfang September hatte der Preis noch über 43 Dollar gelegen. Auch europäisches Rohöl war mit Preisen an die 46 Dollar zu Monatsbeginn noch deutlich teurer gewesen.

Händler signalisierten angesichts dieser Zahlen, dass bis zu einer bedeutenden Erholung der Nachfrage noch einige Zeit vergehen werde. Neben der Belastung der Nachfrage durch die Corona-Krise hatten in den vergangenen Tagen Berichte über die Ausweitung der Ölförderung in Libyen und dem Iran die Hoffnungen auf höhere Preise geschmälert.

PEKING: Die Stimmung in der chinesischen Industrie hellt sich weiter auf.

Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im September von 51 Punkten im Vormonat auf 51,5 Punkte, wie das Pekinger Statistikamt am Mittwoch berichtete. Die Wirtschaft erhole sich stetig mit immer mehr positiven Faktoren, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua Zhao Qinghe vom Statistikamt. Über der Marke von 50 Punkten ist von einer Ausweitung der industriellen Tätigkeit auszugehen, darunter von einer Kontraktion. Bereits in den vergangenen Monaten hatte der Einkaufsmanager Index immer weiter zugelegt.

Japans Industrieproduktion erholt sich langsam

TOKIO: Japans Industrieproduktion kommt nach den schweren Einbrüchen in Folge der Corona-Pandemie langsam wieder auf Touren.

Der Ausstoß der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt stieg im August um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie die Regierung am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab. Das lag vor allem an der wieder langsam wachsenden Nachfrage nach japanischen Autos. Damit setzte sich die moderate Erholung der Produktion in Japan im dritten Monat in Folge fort. Sie liegt jedoch noch deutlich unter dem Stand vor Ausbruch der globalen Corona-Pandemie. Japans Industriekonzerne rechnen für September mit einem weiteren Produktionsanstieg von 5,7 Prozent und von 2,9 Prozent im Oktober.