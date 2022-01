Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Euro vor Ifo-Index bei 1,13 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel an der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1310 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1304 Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten bleibt die Lage durch erhöhte Unsicherheit und entsprechend hohe Kursschwankungen geprägt. Für Verunsicherung sorgen die absehbar straffere US-Geldpolitik und die Ukraine-Krise. Devisenhändler greifen in diesem Umfeld vermehrt zu Währungen, die als sichere Alternativen gelten. Dazu zählen der japanische Yen und der Schweizer Franken. Am Montag war der Franken zum Euro auf einen sechsjährigen Höchststand gestiegen.

Am Dienstag blicken die Marktteilnehmer unter anderem auf Konjunkturdaten aus Deutschland. Das Ifo-Institut veröffentlicht sein Geschäftsklima. Die monatliche Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den Zustand der Wirtschaft. Angesichts der grassierenden Omikron-Variante wird mit einer Stimmungseintrübung gerechnet.

Credit Suisse muss weitere Belastungen stemmen

ZÜRICH: Die schweizerische Großbank Credit Suisse muss weitere deutliche Belastungen hinnehmen. «Rückstellungen für bedeutende Rechtsstreitigkeiten» dürften im vierten Quartal mit rund einer halben Milliarde Schweizer Franken (483 Mio Euro) zu Buche schlagen, teilte das Geldhaus am Dienstag in Zürich mit. Trotz Gewinnen aus Immobilienverkäufen dürfte im Schlussquartal insgesamt ein Vorsteuerverlust von 1,6 Milliarden Franken angefallen sein. Bereits angekündigte Abschreibungen auf die Investmentbank und die Asien-Pazifik-Sparte ausgeklammert, würde der Konzern in etwa die Gewinnschwelle erreichen.

Die Credit Suisse hatte 2021 bereits schwer unter den Pleiten des Finanzkonglomerats Greensill und des Hedgefonds Archegos gelitten. Allein das Hedgefonds-Debakel hat die Bank nach Angaben aus dem Herbst rund 5 Milliarden Franken gekostet.

Südkoreas Wirtschaft mit vier Prozent Wachstum

SEOUL: Südkorea hat 2021 dank einer deutlichen Erholung der Exporte und des Privatverbrauchs das stärkste Wirtschaftswachstum seit elf Jahren verzeichnet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Jahresvergleich um vier Prozent, wie die Bank of Korea am Dienstag auf der Grundlage vorläufiger Zahlen mitteilte. Das BIP der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens war im Jahr davor als Folge der Corona-Pandemie zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten geschrumpft.

Das Wachstum der Anlageinvestitionen und staatlichen Ausgaben setzte sich im vergangenen Jahr den Angaben der Zentralbank zufolge fort, während beim privaten Verbrauch und den Exporten wieder ein Plus verzeichnet wurde. Hingegen schrumpften die Bauaktivitäten das vierte Jahr in Folge, die Investitionen im Baubereich sanken um 1,5 Prozent.

Angetrieben wurden die Exporte vor allem von der hohen Nachfrage nach Halbleitern und petrochemischen Produkten. Die Ausfuhren spielen für die südkoreanische Wirtschaft eine bedeutende Rolle. Zu den wichtigsten Exportgütern zählen zudem Autos, Schiffe, Maschinen sowie Smartphones und Flachbildschirme. Die Importe kletterten 2021 um 8,4 Prozent.

Im Schlussquartal 2021 wuchs das BIP im Vergleich zum Quartal davor um 1,1 Prozent. Schon seit dem dritten Quartal 2020 konnte die Wirtschaft wieder zulegen. Für das laufende Jahr geht die Bank of Korea von einem Wachstum von 3 Prozent aus. Wie andere Länder auch hatte Südkorea mehrere Konjunkturprogramme aufgelegt, um die Folgen der Pandemie abzufedern.

Verbraucherschutzministerin Lemke für Index zur Reparierbarkeit

BERLIN: Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) hat sich im Rahmen des geplanten «Rechts auf Reparatur» für einen neuen Index für Produkte ausgesprochen. «Sinnvoll ist ein Reparierbarkeits-Index, auf dem man erkennen kann, wie reparierfreundlich ein Produkt ist», sagte Lemke der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Lemke verwies darauf, dass Frankreich bereits mit einem Reparierbarkeits-Index vorangegangen sei. Hier war Anfang vergangenen Jahres ein Index eingeführt worden, der anhand verschiedener Kriterien darüber informiert, wie einfach sich Smartphones, Laptops, Fernseher, Rasenmäher oder andere Geräte reparieren lassen. Lemke sagte: «Ich möchte das im europäischen Kontext entwickeln und in Deutschland einführen.»

SPD, Grüne und FDP hatten das «Recht auf Reparatur» in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt. Lebensdauer und Reparierbarkeit eines Produktes sollen «zum erkennbaren Merkmal der Produkteigenschaft» werden. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte die Bundesregierung zum Jahreswechsel aufgefordert, das geplante Recht auf Reparatur bis Mitte März auf den Weg zu bringen.