Von: Redaktion DER FARANG | 24.05.19

Minister fordern mehr Transparenz bei Algorithmen

MAINZ (dpa) - Die Verbraucherschutzminister der Länder haben an die Bundesregierung appelliert, bei computergestützten Entscheidungen (Algorithmen) für mehr Transparenz und Schutz zu sorgen.



Sie sprachen sich zum Abschluss ihrer dreitägigen Konferenz in Mainz auch dafür aus, eine gut ausgestattete behördliche Kontroll-Aufsicht für solche Entscheidungsprozesse zu schaffen. Verbraucher sollten sich gegen Fehlentscheidungen wehren können. «Wir wollen, dass Algorithmen das Leben der Menschen erleichtern und nicht bestimmen», sagte die rheinland-pfälzische Verbraucherschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) als Gastgeberin am Freitag.

Vapiano erhält Finanzspritze - Vorlage Jahresabschluss verschoben

KÖLN (dpa) - Die angeschlagene Kölner Restaurantkette Vapiano erhält die dringend benötigte Finanzspritze.



Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben die verbindlichen Kreditzusagen im Gesamtvolumen von rund 30 Millionen Euro erhalten. Das Geld komme von den finanzierenden Banken und den Großaktionären. Die «Refinanzierungsverhandlungen zur Restrukturierung der Gesellschaft sowie zur weiteren Umsetzung der strategischen Neuakzentuierung» seien erfolgreich abgeschlossen, teilte Vapiano am späten Donnerstagabend weiter mit. Zu den größten Anteilseignern gehören Beteiligungsfirmen des Tchibo-Erben Günter Herz und der Welle-Erbin Gisa Sander.

Baubranche verbucht trotz Rekorden sinkendes Neugeschäft

WIESBADEN (dpa) - Die boomende Baubranche stößt nach langem Aufschwung allmählich an die Grenzen ihres Wachstums.



Im März ging das Neugeschäft gemessen am Vormonat zurück, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe lag demnach im März 1,9 Prozent unter dem Wert des Februars. Im gesamten ersten Quartal stand gemessen am Schlussquartal 2018 ein ebenso hohes Minus. Grund sei das «mittlerweile sehr hohe» Niveau der Bestellungen in der Branche, betonte die Wiesbadener Behörde. Im milden Winter hatten die Geschäfte am Bau gebrummt. Ob sich dort nun die Konjunktur eintrübe, lasse sich aber noch nicht sagen. Es sei zu früh, um eine Trendwende auszurufen.

Trump: Huawei könnte Bestandteil eines Handelsabkommens werden

WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat in Aussicht gestellt, den Streit um den Telekomausrüster Huawei in den Handelsgesprächen mit China zu lösen.



«Ich kann mir vorstellen, dass Huawei in irgendeine Form eines Handelsabkommens einbezogen wird», sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) vor dem Weißen Haus in Washington. Auf Nachfragen von Reportern nannte Trump allerdings keine Details, wie ein solcher Deal aussehen könnte. Er betonte lediglich, dass jede Vereinbarung «sehr gut für uns aussehen würde, das kann ich Ihnen sagen». Die USA hatten Huawei vergangene Woche auf eine schwarze Liste von Unternehmen gesetzt, deren Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern strengen Kontrollen unterliegen.

Facebook löscht Milliarden gefälschter Accounts

SAN FRANCISCO (dpa) - Facebook hat allein im ersten Quartal dieses Jahres rund 2,2 Milliarden gefälschte Accounts gelöscht.



Ein großer Teil davon werde von Spammern angelegt, die die Plattform für dubiose Werbung nutzen wollen, wie der zuständige Facebook-Manager Guy Rosen erläuterte. Sie versuchten, automatisiert jeweils hunderttausende oder sogar Millionen Fake-Konten zu erzeugen. Facebook machte keine Angaben dazu, in welchem Maße die gefälschten Profile nach Erkenntnissen des Online-Netzwerks auch für politische Einflussnahme angelegt werden. Facebook führt den rapiden Anstieg darauf zurück, dass verstärkt versucht werde, gefälschte Accounts in großem Stil automatisiert anzulegen.

Volkswagen stellt sich auf Mammutverfahren nach Verbraucherklage ein

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Der Autobauer Volkswagen stellt sich nach der bundesweit ersten Musterfeststellungsklage im Diesel-Skandal auf einen langwierigen Prozess ein.



Das Unternehmen rechne mit einer Verfahrensdauer von mindestens vier Jahren, sagte ein VW-Sprecher am Freitag. VW geht davon aus, dass rund zwei Jahre vor dem Oberlandesgericht Braunschweig und danach zwei weitere Jahre vor dem Bundesgerichtshof verhandelt wird. Das OLG hatte kürzlich den 30. September als Starttermin für die Verhandlung bekanntgegeben. Stellvertretend für die Dieselfahrer hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) im November die erste Möglichkeit für eine solche Klage in Deutschland genutzt. Nach VW-Angaben haben sich mittlerweile rund 420 000 Verbraucher der Klage angeschlossen.

Dax steigt wieder über 12.000 Punkte

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Freitag einen Teil seiner kräftigen Vortagesverluste wettgemacht und ist wieder über die Marke von 12.000 Punkten geklettert.



Bis zum Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,82 Prozent auf 12.050,10 Punkte, womit er allerdings immer noch auf ein Wochenminus von 1,5 Prozent zusteuerte. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Freitag um 0,64 Prozent auf 25 279,45 Zähler, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um rund 1 Prozent zulegte. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,16 Prozent am Vortag auf minus 0,17 Prozent. Der Euro überwand erstmals wieder seit rund einer Woche die Marke von 1,12 US-Dollar und kostete am frühen Nachmittag 1,1188 US-Dollar.