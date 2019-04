Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 25.04.19

Boeing mit Gewinneinbruch - Jahresziele nach 737-Max-Debakel kassiert

CHICAGO (dpa) - Der US-Luftfahrtriese Boeing hat zu Jahresbeginn deutlich weniger verdient und nach den Abstürzen zweier 737-Max-Maschinen seine Ziele für 2019 gestrichen.



Da weiter unklar ist, wann und zu welchen Bedingungen der absatzstärkste Flugzeugtyp wieder abheben darf, soll eine neue Prognose erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden, teilte der Airbus-Rivale am Mittwoch in Chicago mit. Das Debakel um die 737-Max-Maschinen hinterließ bereits deutliche Spuren in der Bilanz.

Volkswagen-Studie sieht E-Autos bei Klimabilanz vor Diesel

WOLFSBURG (dpa) - Volkswagen hat die Klimabilanz von Elektroautos verteidigt.



Bei gleichen Fahrzeugmodellen mit unterschiedlichem Antrieb sei die Klimabilanz der batteriebetriebenen E-Autos schon heute besser als die der Verbrenner-Variante, teilte Volkswagen am Mittwoch unter Berufung auf eine zertifizierte Umweltbilanz mit.

Wohlstandsgefälle: reiches Starnberg, armes Gelsenkirchen

DÜSSELDORF (dpa) - In Deutschland gibt es einer Studie zufolge nach wie vor ein riesiges Wohlstandsgefälle zwischen den Regionen.



Im bundesweit wohlhabendsten Landkreis Starnberg bei München war das durchschnittlich verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der Privathaushalte zuletzt mit 34 987 Euro mehr als doppelt so hoch wie in Gelsenkirchen. Die Stadt in Nordrhein-Westfalen bildete mit 16 203 Euro pro Kopf das Schlusslicht im Einkommens-Ranking. Das geht aus einer neuen Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung hervor.

Handelsverband: Immer mehr kleine Läden geraten unter Druck

DÜSSELDORF (dpa) - Die Stimmung im deutschen Einzelhandel trübt sich ein.



Vor allem kleine Händler machen sich angesichts der derzeitigen Konjunkturabschwächung und des anhaltenden Siegeszuges des Online-Handels immer mehr Sorgen um ihre Zukunft. Nach Schätzungen des Handelsverbandes Deutschland (HDE) könnte bis 2025 jeder zehnte Laden seine Tore für immer schließen. Das entspräche dem Aus für fast 50 000 Geschäfte.

Landwirte in trockenen Regionen hoffen auf Regen

BERLIN (dpa) - Bauern in manchen Teilen Deutschlands hoffen dringend auf Regen. «In einigen Regionen ist es sehr trocken.



Entscheidend ist, dass die für die nächsten Tage angekündigten Niederschläge auch fallen», sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der «Rheinischen Post» (Donnerstag). In den von Trockenheit betroffenen Gebieten habe der Winterregen nicht gereicht, um die Bodenvorräte wieder aufzufüllen. Daher gebe es «eine gewisse Nervosität». Er hoffe aber auf das Eintreten einer alten Bauernregel, die sage: «Ist der Mai kühl und nass, füllt's dem Bauern Scheun' und Fass.»

Dax peilt neunten Gewinntag in Folge an - SAP auf Rekordhoch

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach zögerlichem Start hat sich der Dax am Mittwoch deutlich ins Plus abgesetzt und mit 12 349,83 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht.



Zuletzt lag der deutsche Leitindex 0,75 Prozent höher als am Vortag bei 12 326,77 Punkten. Damit setzte der Dax seine jüngste Kursrallye fort und steuerte auf den neunten Gewinntag in Folge zu. Seit Jahresbeginn legte er schon mehr als 16 Prozent zu. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,03 Prozent am Vortag auf minus 0,05 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 142,73 Punkte. Der Bund-Future legte 0,28 Prozent auf 165,45 Punkte zu. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1205 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8925 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1245 (Donnerstag vor Ostern: 1,1250) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8893 (0,8889) Euro gekostet.