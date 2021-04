Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.04.21 | Überblick

Bericht: Mehr EM-Spiele für Wembley - München muss hoffen

MÜNCHEN: Bei den Beratungen der UEFA über die Austragungsorte der Fußball-EM könnte das Londoner Wembley-Stadion mehr Partien bekommen als bislang geplant. Nach einem Bericht des «Telegraph» gibt es in der Europäischen Fußball-Union Bestrebungen, England wegen seiner konsequenten und harten Ablehnung gegen die Super League zu belohnen. Möglich sei, dass die EM-Partien von Streichkandidat Dublin komplett oder zum Teil an Wembley gingen, hieß es weiter. Neben Dublin und Bilbao hatte vor der finalen Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees auch München seine EM-Partien noch nicht sicher. Nach dpa-Informationen stehen die Chancen der bayerischen Landeshauptstadt gut, EM-Ausrichter zu bleiben.

HSV verliert wieder: Schwerer Rückschlag beim SV Sandhausen

SANDHAUSEN: Der Hamburger SV hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Aufgrund einer lange enttäuschenden Vorstellung verlor der HSV am Donnerstagabend das Nachholspiel beim Abstiegskandidaten SV Sandhausen verdient mit 1:2 (0:0). Ein Eigentor von Stephan Ambrosius (46. Minute) leitete die zweite Hamburger Niederlage in Serie ein, Daniel Keita-Ruel (52.) legte für Sandhausen nach. Der Anschlusstreffer von Manuel Wintzheimer (76.) kam zu spät. Bei noch fünf ausstehenden Spielen hat die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune vier Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsrang.

Gündogan kritisiert Champions-League-Reform: Nur das kleinere Übel

MANCHESTER: Nach der Aufregung um die vorerst gescheiterte Super League hat Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan mit deutlichen Worten auch Kritik an der in dieser Woche beschlossenen Champions-League-Reform geübt. «Bei all dem Super-League-Zeug... können wir bitte auch über das neue Champions-League-Format sprechen? Immer mehr und mehr und mehr Spiele, denkt denn niemand mehr an uns Spieler?», schrieb der Profi von Manchester City am Donnerstag bei Twitter. «Das neue UCL-Format ist im Vergleich zur Super League nur das geringere der beiden Übel.»

Gericht: Land muss SC Paderborn nach Quarantäne Gehalt erstatten

PADERBORN: Das Land Nordrhein-Westfalen muss dem SC Paderborn ein Profi-Gehalt erstatten, das der damalige Fußball-Erstligist vor rund einem Jahr während einer behördlich angeordneten zweiwöchigen Quarantäne gezahlt hatte. Der heutige Zweitligist bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht im «Westfalen-Blatt». Demnach gab das Landgericht Münster dem Verein in seiner Auffassung Recht, wonach das Quarantäne-Training der Profis daheim nicht als Home-Office zu werten ist. Dieses Urteil könnte Signalwirkung haben.

Sieg gegen Huesca: Atlético Madrid drei Punkte vor Real Madrid

MADRID: Atletico Madrid hat vor dem Endspurt um die spanische Fußball-Meisterschaft seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Real Madrid behauptet. Einen Tag nach dem 3:0 des Titelverteidigers in Cadiz gewann die Mannschaft von Trainer Diego Simeone mit 2:0 (1:0) gegen SD Huesca. Die Tore für den zehnmaligen Meister gegen den Abstiegskandidaten erzielten am Donnerstagabend Angel Correa (39. Minute) und Yannick Carrasco (80.). Beide hatten auch schon am vorigen Sonntag beim 5:0 gegen SD Eibar getroffen. Atlético führt nach 32 Spielen mit 73 Punkten vor dem Lokalrivalen Real (70).

Hanning zieht Kandidatur für Europas Handball-Regierung zurück

WIEN: Einen Tag vor dem entscheidenden Kongress hat Bob Hanning seine Kandidatur für Europas Handball-Regierung überraschend zurückgezogen. Das bestätigte der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) am späten Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Nach einer langen Sitzung in Wien sei er gemeinsam mit DHB-Präsident Andreas Michelmann und DHB-Vorstandschef Mark Schober zu diesem Entschluss gekommen. Ursprünglich hatte der 53-Jährige als einer von insgesamt zwölf Kandidaten für die drei zu vergebenen Posten in der Exekutive der Europäischen Handballföderation (EHF) kandidiert.

Bayerns Basketballer nach Euroleague-Pleite in Mailand vor dem Aus

MAILAND: Die Basketballer des FC Bayern München stehen in den Euroleague-Playoffs vor dem Aus. Der Bundesligist verlor am Donnerstagabend auch das zweite Viertelfinal-Match bei Olimpia Mailand mit 69:80 (29:47) und liegt in der Serie Best-of-Five mit 0:2 zurück. Im ersten Spiel unterlag die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri am Dienstag knapp mit 78:79. Die Bayern benötigen nun drei Erfolge, um noch das Final Four in Köln zu erreichen. Nach zwei Auswärtsspielen findet die nächste Partie am 28. April (20.30 Uhr/MagentaSport) in München statt.

Kerber verpasst Tennis-Viertelfinale von Stuttgart

STUTTGART: Angelique Kerber ist im Achtelfinale des WTA-Tennisturniers in Stuttgart ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins unterlag am Donnerstag trotz einer lange guten Leistung der Weltranglisten-Fünften Jelina Switolina 6:7 (4:7), 3:6 und verlor damit zum siebten Mal nacheinander gegen die Ukrainerin. Damit geht das hochklassig besetzte und mit 456.073 Euro dotierte Sandplatz-Turnier ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase. Keine der anfangs acht deutschen Teilnehmerinnen im Hauptfeld ist im Viertelfinale am Freitag noch dabei.

Erste deutsche Medaille: Ringerin Rotter-Focken gewinnt EM-Bronze

WARSCHAU: Aline Rotter-Focken hat bei der Ringer-EM in Warschau die Bronzemedaille gewonnen. Die Krefelderin siegte am Donnerstag in Duell um Platz drei gegen Wassilissa Marsaljuk aus Belarus und sicherte dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) das erste Edelmetall. Die 30-Jährige hatte sich zuvor in der Hoffnungsrunde der Klasse bis 76 Kilogramm durch einen klaren Erfolg über Kamile Gaucaite aus Litauen für den Bronze-Kampf qualifiziert. Rotter-Focken gewann ihre insgesamt vierte EM-Medaille.

Zu späte Aufholjagd - Alba Berlin unterliegt Braunschweig

BERLIN: Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga eine überraschende Heimniederlage kassiert. Am Donnerstagabend unterlagen die Berliner vor leeren Rängen in der Arena am Ostbahnhof den Basketball Löwen Braunschweig nach einer schwachen zweiten Hälfte mit 82:87 (36:33). Damit verlor Alba zwei der letzten drei Ligaspiele, bleibt aber Tabellenzweiter. Bester Berliner Werfer war Luke Sikma mit 19 Punkten.

Berlin wieder Schauplatz der Formel E - zwei Finalrennen im August

MONACO/BERLIN: Die Formel E legt auch in diesem Sommer einen Stopp in Berlin ein. Die beiden Rennen auf dem Tempelhofer Feld am 14. und 15. August bilden zugleich das Saisonfinale der vollelektrischen Rennserie, teilte der Automobil-Weltverband Fia am Donnerstag mit. Der wegen Corona modifizierte Kalender für die Saison 2020/21 enthält nunmehr 15 Rennen in acht Städten auf drei Kontinenten. Darunter sind so attraktive Schauplätze wie Monaco (8. Mai), New York (10./11. Juli) oder London (24./25. Juli). Mit Valencia (24./25. April) geht es am Wochenende weiter.