Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Gensheimer für Handball-WM im Januar - Großes Lob für Trainer Schwalb

STUTTGART: Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer hat sich für eine Austragung der Handball-Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten ausgesprochen. «Wir alle wissen, wie viele Zuschauer wir mit der Nationalmannschaft vor die Fernseher holen, dass wir das Zugpferd unserer Sportart sind. Und deswegen ist es nicht erstrebenswert, auf die WM verzichten», sagte der 33-Jährige am Freitag im Interview des «Mannheimer Morgen». Wenn es möglich sei, «sollte die WM ausgetragen werden».

Der Linksaußen der Rhein-Neckar Löwen reagierte damit auf Forderungen der Chefs des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt, die sich für eine WM-Absage ausgesprochen hatten. Sie befürchten bei dem Turnier vom 13. bis 31. Januar aufgrund der aktuellen weltweiten Corona-Lage eine erhöhte Infektionsgefahr.

Gensheimer hält auch den Bundesliga-Saisonstart im Oktober für richtig. Die Lust darauf werde täglich größer, sagte er. Was die Ziele der Löwen angeht, ist der Routinier optimistisch - was für ihn vor allem an Trainer Martin Schwalb liegt. «Was er macht, hat Hand und Fuß. Man merkt nicht, dass Martin einige Jahre raus aus dem Trainergeschäft war», sagte Gensheimer. «Im Gegenteil: Vielleicht ist diese Pause auch ein Grund, warum er so heiß ist. Ich kann nur sagen: Martin Schwalb ist ein echter Gewinn für die Rhein-Neckar Löwen.»

Etappe der 107. Tour de France kommen die Klassikerspezialisten auf ihre Kosten. Auf dem 194 Kilometer langen Teilstück von Clermont-Ferrand nach Lyon erinnert am Samstag vor allem das Finale an so manch einen Frühjahrsklassiker. So warten auf den letzten zehn Kilometern die drei kleineren Anstiege La Duchère, Montée de l'Observance und La Croix Rousse. Wie geschaffen für Fahrer à la Julian Alaphilippe (Frankreich) oder Wout van Aert (Belgien). Auch Ex-Weltmeister Peter Sagan (Slowakei) könnte wichtige Punkte für das Grüne Trikot holen, wenn er über den Col du Béal, einem Berg der zweiten Kategorie, in der ersten Hälfte der Etappe kommt.

PUY MARY: Vor dem zweiten Ruhetag geht es bei der 107.

Tour de France noch einmal richtig zur Sache. Auf dem 174,5 Kilometer langen 15. Teilstück mit Start in Lyon wartet am Sonntag die Bergankunft auf dem Grand Colombier. Über 17,4 Kilometer geht es dann im Schnitt mit 7,1 Prozent Steigung hinauf in 1501 Meter Höhe. Die Kletterpartie geht aber bereits nach gut 100 Kilometern der Etappe los, wenn der Montée de la Selle de Fromental und der Col de la Biche, zwei Anstiege der ersten Kategorie, gemeistert werden müssen. Wer von den Favoriten am Sonntag einen schlechten Tag hat, kann die Tour verlieren.

«Bild»: Neuer Vettel-Vertrag mit Aston Martin ohne konkrete Laufzeit

MUGELLO: Sebastian Vettel hat in seinem neuen Formel-1-Vertrag mit Aston Martin laut eines Berichts der «Bild» keine konkrete Laufzeit festgeschrieben. Die Tageszeitung (Freitag) beruft sich auf eigene Quellen. Demnach wollen sich der Nachfolge-Rennstall von Racing Point und der viermalige Weltmeister ab 2021 immer am Ende eines Jahres verständigen, ob sie die am Donnerstag geschlossene Zusammenarbeit fortsetzen. Eine Bestätigung für dieses Vorgehen gibt es nicht.

Der 33 Jahre alte Vettel hatte Angaben zur Laufzeit am Tag der Bekanntgabe des Deals in Italien verweigert. «Aber das Ziel ist nicht auf die Kürze ausgelegt, sondern darauf, dass man längerfristig zusammenarbeitet», sagte der Ferrari-Fahrer vor dem Großen Preis der Toskana am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) in Mugello.

Nach Angaben seines neuen Rennstalls wird der Hesse «über 2021 hinaus» für Aston Martin aktiv bleiben. Konkretere Angaben gab es nicht. Vor Vettels Vertragsunterschrift hatte es Spekulationen gegeben, dass er sich für drei Jahre an die Engländer bindet.

Brasilianerin Maya Gabeira stellt neuen Surf-Weltrekord auf

RIO DE JANEIRO: Die Brasilianerin Maya Gabeira, 33, hat ihren eigenen Rekord für die größte jemals von einer Frau gesurfte Welle gebrochen. Sie habe damit den neuen Weltrekord aufgestellt, erklärte die World Surf League (WSL) am Donnerstag in einer Mitteilung. Gabeira, die aus Rio de Janeiro stammt, hatte die 22,40 Meter hohe Welle im Surfer-Hotspot Nazaré in Portugal bei einem WSL-Wettbewerb im Februar bezwungen. Sie übertraf damit ihre eigene Marke von 20,72 Metern aus dem Jahr 2018.

«Ich habe mehr riskiert, als ich normalerweise gerne tue», wird Gabeira, die bei einem Rekordversuch in Nazaré 2013 fast ums Leben gekommen wäre und dann dorthin zog, in der Mitteilung der Internationalen Surf-Organisation zitiert. «Die Geschwindigkeit war sehr hoch. Aber das Geräusch der Welle als sie brach ließ mich erkennen, dass dies wahrscheinlich die größte Welle war, die ich je gesurft habe.»

Dennoch war die Entscheidung so knapp, dass die World Surf League sogar Wissenschaftler einschaltete. Letztlich kam sie zu dem Ergebnis, dass Gabeiras Welle rund einen Meter größer war als die der Französin Justine Dupont vom gleichen Wettkampftag.