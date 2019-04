Von: Björn Jahner | 12.04.19

PATTAYA: Im April ist das ganze Land außer Rand und Band, wenn vom 13. bis 15. April das thailändische Neujahrsfest ausgelassen und vor allem mit viel, viel Wasser gefeiert wird. Ausländer verbinden mit Songkran vor allem eins: Tagelange Wasserschlachten. So kann man in vielen Touristenzielen in der Feierperiode keinen Schritt vor die Tür gehen, ohne Gefahr zu laufen, klitschnass zu werden, weshalb Songkran ein geteiltes Echo erfährt. Während jüngere Urlauberschichten extra zum kollektiven „Wasserkrieg“ aus Übersee anreisen, nehmen viele ältere Residenten Reißaus

Läuft in den meisten Städten und Dörfern im Land bereits der Countdown zum thailändischen Neujahrsfest, werden an der Ostküste die Feierlichkeiten erst aufgenommen, wenn in anderen Landesteilen die ausgelassenen Festivitäten längst ausgeklungen sind. So auch in Pattaya, wo jedes Jahr eine der größten Songkran-Partys des Landes ausgerichtet wird. Getreu dem Motto „je später, desto besser“ feiert die Touristenmetropole offiziell erst am 18. und 19. April ihr „Wan Lai Festival“, wie das Neujahrsfest in vielen Ortschaften der Provinz Chonburi traditionell genannt wird.

Festivalstimmung pur beim großen „Showdown“ auf Pattayas Beach Road am 19. April mit bekannten thailändischen Bands und DJs sowie viel, viel Wasser. Fotos: bj/vk/mr

Mit Songkran in Pattaya verbinden die meisten Urlauber und Residenten wilde Wasserschlachten, johlende und oftmals angetrunkene Einheimische auf den Ladeflächen von mit Wassertanks beladenen Pick-up-Trucks, wummernde Bässe und Synthesizer bis in die frühen Morgenstunden sowie exzessiven Alkoholkonsum. Nicht zu Unrecht. Hunderttausende Besucher – Ausländer sowie Thais – strömen jedes Jahr wie auf Ameisenwegen in die Touristenmetropole, um an den Songkran-Feierlichkeiten teilzunehmen. Nicht umsonst genießen sie den Ruf die wildesten und längsten im ganzen Land zu sein. Ungeachtet der Tatsache, dass sich der Neujahrsparty-Spaß offiziell auf nur zwei Tage beschränkt, beweist die Realität jedes Jahr auf ein Neues, dass inoffiziell eine ganze Woche lang – vom 13. bis 19. April – gefeiert wird. Zumindest in den Barstraßen Soi 6, Soi 7 und Soi 8, deren berühmt-berüchtigten Wasserkriege ihrem Namen alle Ehre machen aber mit dem eigentlichen Sinn von Songkran nicht mehr viel gemein haben. Doch wo gefeiert wird, als wenn es kein Morgen gäbe, da fließt nicht nur der Alkohol in Strömen, sondern auch das Geld, weshalb der alljährliche Party-Marathon für viele Barbetreiber in den Songkran-Hotspots die eigentliche Hochsaison des Jahres ist und die Behörden „gewollt“ sind, ein Auge zuzudrücken…

Wild-exzessiv oder traditionell-kulturell

Songkran in Naklua am 18. April. Selbst Ordnungshüter kommen nicht trocken davon, nehmen es aber mit Humor.

Doch Songkran in Pattaya ausschließlich mit kollektivem Massenbesäufnis – inklusive allen negativen Begleiterscheinungen – und außer Kontrolle geratenen Wasserschlachten gleichzusetzen, würde „Wan Lai“ nicht gerecht werden, sondern sogar verunglimpfen. Wie bei vielen (Negativ)Klischees über Pattaya gilt auch hier: Wie man sich bettet, so liegt man. Es hängt von einem selbst ab, wie man das thailändische Neujahrsfest im Seebad gestaltet: Wild-exzessiv oder traditionell-kulturell. Denn was viele ausländische Urlauber nicht wissen oder – im Hinblick auf die „Wasserkrieger“ vom Songkran-Ballermann“ der Sois 6 bis 8 – auch gar nicht interessiert: Jedes Jahr richtet die Stadt Pattaya im Schatten des kommerziellen Ausverkaufs von Songkran ihr traditionelles Wan Lai Festival aus. Das Gros der Besucher sind Einheimische, doch auch ausländische Urlauber und Residenten sind herzlich willkommen, um an den traditionellen Riten und Gebräuchen an Songkran teilzuhaben. Voraussetzung: sie stehen früh auf!

Im Lan-Pho-Park wird Songkran traditionell gefeiert, u.a. mit zeremoniellen Handwaschungen zu Ehren der Alten.

In Naklua fällt „Wan Lai“, bzw. das offizielle Wasserfest, jedes Jahr auf den 18. April. Wie bereits beim traditionellen Loy-Krathong-Fest, dient auch an Songkran die öffentliche Parkanlage Lan Pho neben dem Fischmarkt im Norden der Stadt als Austragungsort für das Festival. Der Auftakt erfolgt bereits um 8.30 Uhr in der Früh mit spirituellen, buddhistischen Liedern und den Gebeten der Mönche. Anschließend nutzt die Bevölkerung die Möglichkeit, beim Almosengang von 99 Mönchen Punkte für ihr Karma-Konto zu sammeln. Für Buddhisten der beste Start ins neue Jahr. Getreu dem Tambun-Prinzip „Bewirke Gutes und Dir wird Gutes widerfahren“ füllen die Menschen die Almosenschalen der Mönche – zumeist mit abgepacktem Reis – und erhalten dafür Segen.

„Wan Lai“ heißt „Wassergießen“

Um 9.30 Uhr erfolgt das rituelle Baden einer Buddhastatue. Dabei begießen die Gläubigen das Abbild des Erleuchteten langsam und behutsam mit Duftwasser von Jasminblüten. Mit der Waschung der Buddhastatuen wollen Buddhisten aber auch ihre Herzen „reinigen“. So lässt sich ohne Ballast leichter ins neue Jahr starten. Anschließend wird älteren Menschen mit zeremoniellen Handwaschungen und kleinen Geschenken besondere Hochachtung erwiesen. Für ihre harte Arbeit im Leben und Dienste für die Gesellschaft erhalten sie kleine Ehrenabzeichen. Das rituelle Baden der Buddhastatuen und die zeremoniellen Handwaschungen zählen zu den wichtigsten Neujahrsritualen, worauf auch der Name des Festivals – „Wan Lai“ – hinweist, was sich ins Deutsche mit „Wassergießen“ übersetzen lässt.

Nachdem die traditionellen Riten und Zeremonien vollzogen sind, setzt sich um 10 Uhr die jährliche Songkran-Blumenparade durch Naklua in Bewegung. Der farbenprächtige Umzug startet am Lan-Pho-Park und führt über die Naklua Road bis zur T-Kreuzung mit Ampel beim Elektronikgeschäft Numchai, wo er links in die Sawangfa Road einbiegt und der Straße – vorbei am Postamt und Naklua-Markt – bis Pizza Hut folgt. Direkt vor der Franchisefiliale der bekannten Schnellrestaurantkette biegt er links in die Soi 2 der Sawangfa Road ab und folgt der Gasse bis zum Gelände der Stiftung Sawang Boribun Dhammasathan, von wo aus es zurück zum Startpunkt geht.

Wer denkt, mit dem Baht-Bus dem Wasserkrieg entgehen zu können hat sich getäuscht. Nass wird man immer und überall!

Am 19. April erfolgt „Lan Wai“ in Pattaya. Wer an den traditionellen Riten und Zeremonien im Königlichen Wat Chaimongkol teilhaben möchte, muss auch hier früh aufstehen. Der Ablauf gleicht dem in Naklua: Um 7.30 Uhr werden zunächst Almosen-Gaben bzw. Speisen den Mönchen überreicht, gefolgt von der Ehrerbietung der Älteren mit zeremoniellen Handwaschungen und dem rituellen Baden der Buddhastatuen um 8.30 Uhr. Um 9 Uhr wird das „Wan Lai Festival“ in Pattaya offiziell mit einer feierlichen Zeremonie eröffnet und es geht mit traditionellen Darbietungen und Spielen, kulturellen Shows sowie viel Musik und Tanz in den vergnüglichen Teil des Neujahrsfestes über.

Um 12 Uhr setzt sich auch am Wat Chaimongkol eine große Songkran-Parade in Bewegung. Sie führt über die Second Road Pattaya-Klang-Ampelkreuzung, wo es nach zweimal links abbiegen über die Beach Road und Walking Street bis zum Bali-Hai-Pier geht und von dort aus zurück zum Startpunkt am Wat Chaimongkol. Autofahrer müssen beachten, dass am 19. April die gesamte Beach Road – vom Delfin-Kreisverkehr in Naklua bis zur Walking Street in Süd-Pattaya – von 6 bis 19 Uhr komplett gesperrt wird.

Wasser marsch in Songkran-Brennpunkten

Auch wenn der Kulturausschuss der Provinz Chonburi besonders an jüngere Bevölkerungsteile appelliert, das traditionelle thailändische Brauchtum zu pflegen und die traditionellen Umzüge nicht zu gewalttätigen Auseinandersetzungen ausarten zu lassen, steht auch in diesem Jahr bereits von vorneherein fest: Abseits der traditionellen Feierlichkeiten – ob am Donnerstag in Naklua oder am Freitag in Pattaya – werden Einheimische und Partytouristen aus aller Welt mit Wasserpistolen bewaffnet in den „Wasserkrieg“ ziehen. Urlauber und Residenten, die sich nicht an den wilden Wasserschlachten beteiligen möchten, bleiben somit nur zwei Optionen: sich ihrem (nassen) Schicksal fügen oder – zumindest an den beiden Tagen – sich ausschließlich im Hotel oder in den eigenen vier Wänden aufzuhalten. Ob als Fahrgast im Baht-Bus, als (mutiger) Mopedfahrer oder auf Schusters Rappen – an Songkran bleibt niemand trocken. Garantiert!

Drink & Drive

Die Polizei hat für Songkran einen Krieg gegen Trunkenheitsfahrer angekündigt. Ab 0,5 Promille drohen Fahrzeug-Beschlagnahmung (bis zu 7 Tage), Führerscheinentzug (bis zu 30 Tage) und Haft (bis zur Gerichtsverhandlung). 2018 starben an Songkran landesweit 418 Menschen bei 3.724 Verkehrsunfällen, 3.897 wurden verletzt.

Verbote & Gebote

An Songkran verboten sind Schaumpartys und Hochdruck-Spritzen (s. Foto) sowie das Werfen von Eiswürfeln. Frauen sollten sich nicht zu freizügig kleiden, um sexuelle Belästigungen zu vermeiden, Puder nur in „angemessener“ Form als Neujahrsgruß eingesetzt und nur klares Wasser zum Spritzen verwendet werden.

Feiern & Musik

Hotspot der Feierlichkeiten ist auch in diesem Jahr wieder das CentralFestival Pattaya Beach an der Beach Road, auf dessen Aktionsfläche vom 12. bis 21. April das Thailand Songkran Festival 2019 ausgerichtet wird. Für Partystimmung wird mit Auftritten bekannter Thai-Bands wie ETC, Paradox, Lomosonic und natürlich viel, viel Wasser gesorgt! Eintritt frei.