BANGKOK: Thailand will mit einem kulturellen Mega-Event die Wiedereröffnung des Landes für internationale Gäste feiern: Geplant sei ein Doppelkonzert des italienischen Startenors Andrea Bocelli und der K-Pop-Ikone Lalisa «Lisa» Manoban von der Gruppe Blackpink, kündigte der Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn am Freitag an. Beide Künstler hätten bereits zugesagt, allerdings müssten die Daten noch abgestimmt werden, betonte der Politiker. Die Regierung hoffe, die beiden Weltstars für die Silvesterfeiern gewinnen zu können, dies sei aber noch nicht bestätigt.

Bocelli («Con te partirò») werde voraussichtlich in Bangkok an der offenen Esplanade Sanam Luang auftreten, vor der Kulisse des Grand Palace - des alten Königspalastes. Die Performance von Lisa Manoban sei hingegen an der Sarasin-Brücke geplant, die das Festland mit der größten Insel Phuket verbindet. Die in Thailand geborene 24-Jährige ist vor allem in ihrer Heimat und in Südkorea ein Idol. Ihre Band Blackpink gilt als eine der erfolgreichsten Girl-Bands der Welt.

Für die beiden Musikspektakel wollten die Behörden 500 bis 600 Millionen thailändische Baht (13 bis 15 Millionen Euro) locker machen, erklärte Ratchakitprakarn. Teils soll das Geld aus der Staatskasse fließen, teils vom Privatsektor beigesteuert werden. Wie viele Zuschauer erlaubt sein werden, müsse noch von den Behörden geprüft werden, hieß es.

Die Behörden in Bangkok hatten am Donnerstag den touristischen Öffnungsplan von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha bestätigt. Ab dem 1. November dürfen vollständig Geimpfte aus fünf Staaten - darunter Deutschland - wieder quarantänefrei in das Urlaubsparadies einreisen. Weitere Länder, die grünes Licht haben, sind Großbritannien, die USA, Singapur und China. Feriengäste aus diesen Staaten brauchen dann nur noch einen negativen PCR-Test für die Einreise. Eine Quarantäne ist nicht mehr nötig.

Das Land hofft dringend auf einen touristischen Neustart. Der Sektor liegt seit mehr als eineinhalb Jahren fast komplett am Boden. Nach Angaben der Bank of Thailand kamen 2019 noch 40 Millionen ausländische Touristen, um Traumstrände, Tempel, Nationalparks und die vibrierende Hauptstadt Bangkok zu besuchen.