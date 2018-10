Written by: Björn Jahner | 07/10/2018

PATTAYA: Auch im nächsten Jahr wird Pattaya seinem Ruf als Festivalhauptstadt des Landes wieder alle Ehre machen.

Die Stadtverwaltung hat die Termine für die vier größten Veranstaltungen des Jahres bekannt gegeben: Am 31. Dezember 2018 wird mit dem Pattaya Countdown 2019 am Hafen Bali Hai ins neue Jahr hineingerockt, am 15. und 16. März 2019 feiert das in den Vorjahren aus Budgetgründen gecancelte Pattaya Music Festival sein langersehntes Comeback, ein nasses Vergnügen erwartet die Besucher beim traditionellen Wan Lai Pattaya Festival 2019 zu Songkran am 18. und 19. April und am 24. und 25. Mai 2019 wird sich der Himmel über der Touristenmetropole beim Pattaya International Fireworks Festival 2019 wieder in ein atemberaubendes Lichtermehr verwandeln.

Die City Hall weist dennoch darauf hin, dass sich die Termine kurzfristig noch ändern könnten.