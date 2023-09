Von: Björn Jahner | 03.09.23

HUA HIN: Am 10. September 2023 wird die Hua Hin Cha-am Tourism Business Association die Radsportveranstaltung „Hua Hin Bike Tour Tha Sadet“ ausrichten.

Der Start und das Ziel dieses aufwendig geplanten 54 Kilometer langen Kurses befinden sich im berühmten Rajabhakti-Park in Hua Hin. Die Strecke verspricht den Teilnehmern eine Entdeckungsreise zu versteckten Juwelen und Sehenswürdigkeiten in Hua Hin sowie auf dem Militärstützpunkt Thanarat Camp.

Mit einer Teilnehmerzahl von 500 Radfahrern, darunter sowohl einheimische als auch internationale Beteiligte, steht diese Veranstaltung vor einem vielversprechenden Erfolg.

Foto: Hua Hin Bike Tour Tha Sadet

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Hua Hin Cha-am Tourism Business Association unterstrich ihre Präsidentin, Wassana Srikanchana, die langjährige Partnerschaft mit dem Thanarat Royal Thai Army Officer and National Park. Sie betonte die doppelte Zielsetzung dieser Veranstaltung: die Förderung des Sporttourismus und die Wertschätzung der natürlichen Schönheit der Orte, insbesondere des Militärlagers. Diese Veranstaltung dient nicht nur als Beweis für das Engagement von Hua Hin im Bereich des Sporttourismus, sondern auch als Versuch, die Position von Hua Hin auf der touristischen Landkarte zu stärken, wie Khun Wassana betonte. Sie wies darauf hin, dass die Veranstaltung nun jährlich stattfinden wird, nachdem sie in den Jahreskalender der thailändischen Tourismusbehörde aufgenommen wurde.

Foto: Hua Hin Bike Tour Tha Sadet

Archawan Kongkanant, Direktor des Büros der Tourism Authority of Thailand (TAT) in Prachuap Khiri Khan, betonte die Bedeutung dieser Veranstaltung. Er sagte: „Hua Hin ist mit seiner reichen Geschichte und seiner atemberaubenden natürlichen Schönheit ein erstklassiges Ziel für den Sporttourismus. Diese Radsportveranstaltung, insbesondere durch die Region des Thanarat-Lagers, bietet eine einzigartige Gelegenheit, unsere historischen Militärstätten zu fördern und die Wirtschaft in Hua Hin und Prachuap Khiri Khan anzukurbeln.“

Laut Khun Archawan ist das Radfahren nicht nur eine weltweit beliebte touristische Aktivität, sondern auch ein nachhaltiges Fortbewegungsmittel. Er betonte: „Wenn alle Sektoren in Prachuap Khiri Khan zusammenarbeiten, um eine fahrradfreundliche Kultur und Infrastruktur zu fördern, können die ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile enorm sein.“

Weiterhin unterstrich er die weitreichenden Auswirkungen solcher Veranstaltungen und betonte die Vorteile des Radfahrens für den Umweltschutz, die Reduzierung der Umweltverschmutzung und das allgemeine nachhaltige Wachstum der Provinzen Hua Hin und Prachuap Khiri Khan.