BANGKOK: Das Nationale Komitee für Wasserressourcen warnte am Mittwoch (9. August 2023) acht Provinzen in der Nähe des Mekong-Flusses vor möglichen Überschwemmungen aufgrund von starken Regenfällen von Donnerstag bis Dienstag (10.–15. August 2023).

Die acht Provinzen sind Chiang Rai, Loei, Nong Khai, Bueng Kan, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen und Ubon Ratchathani.

Der Mekong ist aufgrund der anhaltenden Regenfälle angestiegen, und der Fluss könnte sogar über die Ufer treten, wenn die Regenfälle wie vorhergesagt im Norden und Nordosten anhalten, so der Ausschuss.

„Die zuständigen Behörden in acht Provinzen in der Nähe des Mekong müssen bereit sein, mit der Situation umzugehen“, so der Ausschuss.

Der Ausschuss riet den Anwohnern, die Situation genau zu beobachten, um auf die Auswirkungen der veränderten Wasserstände vorbereitet zu sein.

Der Generaldirektor des Königlichen Bewässerungsamtes, Praphit Chanma, teilte der Presse mit, dass das Amt die Situation in den überschwemmungsgefährdeten Gebieten genau beobachtet.

Er fügte hinzu, dass Beamte eingesetzt wurden, um den Zustand der Bewässerungsanlagen zu überprüfen und Hindernisse auf den Wegen zum Fluss zu entfernen, um die Effizienz der Entwässerung zu erhöhen.

Bagger, Anhänger und mobile Wasserpumpen stünden bereit, um den Opfern der Überschwemmungen zu helfen, fügte er hinzu.