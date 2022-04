Von: Björn Jahner | 08.04.22

BANGKOK/KOH SAMUI: Pfarrer Carsten Körber von der Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand ist zur Zeit auf Koh Samui und lädt sehr herzlich alle Deutschsprachigen und Interessierten zu einem „Meet & Greet“ ein:

Samstag, 9. April ab 16.30 Uhr im Park am Chedi der Laem-Sor-Pagode (Wat Phra Chedi Laem So) – unten am Meer.

Um 17.00 Uhr wird Pfarrer Körber eine kurze österliche Andacht zum Palmsonntag mit Gebet und Segen halten. Im Anschluss an die Andacht können alle Teilnehmer dann im Park des Chedi zum geselligen Beisammensein und kleinen Picknick zusammenbleiben.

Pfarrer Carsten Körber.

Wie in allen thailändischen Klöstern ist auch hier angemessene Kleidung unbedingt angesagt. Die Mönche bitten um das Tragen von Masken. Alkohol ist auf dem Gelände nicht erlaubt. Sie können aber gerne Früchte und Snacks für das gemeinsame Picknick mitbringen. Parkmöglichkeiten sind am Chedi-Park ausreichend vorhanden.

Bitte geben Sie diese Einladung weiter an Freunde und Bekannte und Interessierte auf Koh Samui! Pfarrer Carsten Körber freut sich, Deutschsprachige, die auf Koh Samui leben oder sich länger dort aufhalten, kennenzulernen. Um eine kurze Anmeldung per E-Mail wird – falls möglich – gebeten.