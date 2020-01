Von: Björn Jahner | 26.01.20

PATTAYA: Der britische Schauspieler Daniel Foley schlüpft am Freitag, 14. Februar um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) in Ben’s Theater in die Rolle des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain.

Der amerikanische Autor wird von seiner Kindheit am Mississippi erzählen, seiner Zeit im Ausland sowie über Freundschaften, Erfolge und Misserfolge.

Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf für 700 Baht (inkl. Getränke nach Wahl) per E-Mail an erhältlich. Ort: Ben’s Theater, Jomtien.

Mehr erfahren Sie über die Webseite: Ben's Theater Jomtien.