Magere Hotelauslastung zu Songkran

Von: Redaktion DER FARANG | 10.04.19

PATTAYA: Über Songkran werden Pattayas Hotels nur zu 60 Prozent ausgelastet sein.

Ekkasit Ngampichet, Leiter der örtlichen Handelskammer, sagte „Sophon Cable“, die Buchungen lägen deutlich hinter den Erwartungen. In der Nebensaison würden weniger Europäer nach Thailand reisen, und Thais würden Pattaya zum thailändischen Neujahrsfest meiden. Sie besuchten ihre Familie oder würden ins Ausland fliegen. Selbst die Zahl der chinesischen Besucher falle erheblich geringer aus als erwartet. Hoteliers setzten jetzt auf Last-Minute-Buchungen. Ekkasit kündigte eine Attraktion zum Pattaya-Songkran an. Am 19 und 20. April wird im Wasserpark Cartoon Network die „Songkranzonic“ gestartet, eine innovative Veranstaltung zur Wasserschlacht.