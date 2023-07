Von: Björn Jahner | 18.07.23

CHIANG MAI: Das renommierte Mae-Sa-Elefantencamp, ein von einer Familie geführtes Unternehmen im Bezirk Mae Rim in der Nordprovinz Chiang Mai, steht vor der Schließung aufgrund eines langwierigen Erbstreits zwischen der ältesten Tochter des Campbesitzers und seiner Stiefmutter.

Anchalee Kalamaphijit, die Managerin des Mae Sa Elephant Camps und Tochter des verstorbenen Besitzers Chuchart Kalamaphijit, äußerte sich am Montag (17. Juli 2023) besorgt über die Liquiditätsprobleme des Camps. Die Situation des Camps wird durch den laufenden Rechtsstreit um Chucharts Testament beeinträchtigt, in dem Geschäfte im Wert von einer Milliarde Baht an seine Kinder und seine Ehefrau vererbt werden sollen, erklärte Khun Anchalee.

Darüber hinaus erhielt das Camp Mahnungen von Beamten des Staatlichen Vermögensamtes aufgrund ausstehender Mietzahlungen in Höhe von mehreren hunderttausend Baht.

Bereits Monate vor seinem Tod hatte Khun Chuchart seine Ehefrau Thitirat Kalamaphijit und seinen Sohn zu Miterben und Begünstigten eines beträchtlichen Geldbetrags gemacht, während er seiner ältesten Tochter nur ein Paar Stoßzähne hinterließ.

Später ernannte Khun Anchalee jedoch eine weitere Mitvollstreckerin des Testaments ihres Vaters.

Zusätzlich reichte sie eine Klage gegen sechs Verdächtige ein, denen vorgeworfen wird, 117 Millionen Baht aus dem Vermögen ihres Vaters veruntreut zu haben.

Da diese Streitigkeiten bereits seit 2019 andauern, musste das Mae Sa Elephant Camp aufgrund der Einnahmeausfälle während der Covid-19-Pandemie seine Elefantenshow einstellen, um Kosten zu sparen. Viele Mahouts haben ihre Stellen gekündigt und der Betrieb wurde reduziert, sodass nur noch ein Elefantenpflegeprogramm übrig geblieben ist, bei dem Touristen helfen können, Elefanten zu baden und zu füttern.

„Wir setzen uns dafür ein, das Mae Sa Elephant Camp in eine Stiftung umzuwandeln, um sowohl inländischen als auch ausländischen Besuchern weiterhin die Möglichkeit zu geben, das Naturreservat zum Schutz der Elefanten zu erleben“, erklärte Khun Anchalee.