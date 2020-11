HUA HIN: Immer mehr Inlandstouristen zieht es derzeit für einen Kurzurlaub nach Hua Hin. So hat sich in dem königlichen Seebad in der Privinz Prachuap Khiri Khan in den letzten Jahren viel getan: Vergnügungs- und Wasserparks sorgen für Spaß und Action, ein einladendes Einkaufszentrum lässt die Herzen von Schaufensterbummlern höher schlagen, szenische Restaurants und Bars locken zum Schlemmen und Genießen, die besten Golfplätze des Landes liegen direkt vor der Haustür.

Der Sommerpalast der Königsfamilie trägt den Beinamen „Königlicher Palast weit entfernt von den Sorgen“. Foto: tanachit Adobe Stock

Königliches Flair ist in Hua Hin allgegenwärtig. Davon zeugt nicht nur die Sommerresidenz der Königsfamilie Wang Klai Kangwon („königlicher Palast weit entfernt von den Sorgen“), sondern auch der Rajabhakti-Park, ein Prestigeprojekt der thailändischen Armee, der im September 2015 eröffnet wurde und eine Hommage an die sieben besonders verehrten Monarchen Siams ist, die in dem Park durch monumentale Statuen dargestellt werden.

Königlich und nachhaltig

Auch im Sirindhorn International Environmental Park im Rama IV. Camp in Cha-am, können die Besucher auf königlichen Spuren wandeln. So wurde das sehenswerte Naturlernzentrum zu Ehren des 48. Geburtstags Ihrer Königlichen Hoheit, Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn, im Jahr 2003 eröffnet. Das „grüne Klassenzimmer“ soll die Bemühungen Ihrer Königlichen Hoheit in Umwelt- und Naturschutzfragen würdigen und das Bewusstsein der Bevölkerung für Umweltbelange und nachhaltige Technologien stärken.

Kultur und Buddhismus

Wer ein tieferes Verständnis für die thailändische Kultur entwickeln möchte, der sollte unbedingt den Höhlentempel Wat Tam Khao Tao besuchen, nahe dem kleinen Fischerdorf Ban Khao Tao, in dem sich mehrere Buddha-Statuen befinden. Die Mönche des Wats führen die Besucher gerne in die Grundlagen des Theravada-Buddhismus ein.

Hoch oben auf dem Takiap-Berg, über eine steile Treppe erreichbar, liegt der sehenswerte Tempel Wat Khao Takiap, besser bekannt als „Monkey Hill“. Der Name verweist auf eine hier beheimatete wilde Affenbande, die neben dem beeindru­ckenden Fernblick über die Bucht von Hua Hin eines der beliebtesten Fotomotive darstellt.

Shoppen und planschen

Shoppingfans kommen im modernen Einkaufszentrum Blúport Hua Hin auf ihre Kosten. Musste man früher für einen ausgiebigen Einkaufsbummel noch den weiten Weg nach Bangkok in Kauf nehmen, findet man in der maritim gestalteten Shopping Mall alles, was das Herz begehrt.

Für ausgiebige Erfrischung sorgt hingegen der Vana Nava Hua Hin Water Park. Der nach Aussage der Betreiber „erste Wasserdschungel Asiens“, beherbergt 19 Wasserattraktionen und über 200.000 einheimische Pflanzen.

Jazzen am Strand

Das „Hua Hin International Jazz Festival“ ist eine der bemerkenswerten Musikveranstaltungen des Landes. Foto: Hua Hin Jazz Festival

Jazz- und Blus-Liebhaber kommen beim Hua Hin International Jazz Festival auf ihre Kosten, das jedes Jahr am Strand des königlichen Seebads ausgerichtet wird. Die 16. Auflage der größten Musikveranstaltung des königlichen Seebads findet am Freitag, 4. Dezember und Samstag, 5. Dezember statt. 100 thailändische und ausländische Interpreten werden die Besucher musikalisch unterhalten. Darunter ist der thailändische Jazzmusiker Sekphon Unsamran, besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Koh Mr. Saxman“. Insgesamt werden 30 Konzerte auf zwei Bühnen am Strand vor dem Centara Grand Beach Resort geboten. Zu den Höhepunkten gehören die Auftritte der „Thailand Jazz All Stars“, des Amerikaners Steve Cannon (Trompete), des irischen Bluesmusikers Keith Nolan und der Season Five. Eintritt frei.