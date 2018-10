Das Opfer suchte zweimal die Polizei auf, um Hilfe in dem Betrugsfall zu erhalten. Foto: The Nation

CHIANG MAI: Der Besitzer einer Karaoke-Bar gab am Freitag einem südkoreanischen Gast 120.000 Baht zurück, nachdem er am Dienstag dem Kunden 160.000 Baht in Rechnung gestellt hatte.

Der 46-jährige Ausländer stimmte zu, seine Beschwerde bei der Polizei gegen die Karaoke-Bar „Forever“ zurückzunehmen, nachdem deren 35 Jahre alter Manager auf der Polizeiwache erschienen war und das Geld aushändigte. Die Verhandlungen am Freitag auf der Polizeiwache waren die zweite, nachdem der Koreaner die Klage am Donnerstag eingereicht hatte und die Bar beschuldigte, ihm überhöhte Preise in Rechnung gestellt zu haben, berichtet die „Nation“. Bei der ersten Verhandlung hatte der Barbetreiber 60.000 Baht zurückerstattete. Der Koreaner war damit jedoch nicht zufrieden und hatte die Polizei um ein zweites Treffen gebeten. Oberstleutnant Pornpichit Rungrueng, stellvertretender Polizeichef von Chiang Mai, sagte, obwohl der Zwist beigelegt worden sei, würde die Polizei den Barinhaber dafür bestrafen, dass er die Karaoke ohne Genehmigung betrieben habe.

Der Koreaner hatte der Polizei berichtet, ein Tuk-Tuk-Fahrer habe ihn am am Dienstagabend zur Bar an der Charoenprathet Road gebracht. Er sei von vielen Mädchen begrüßt worden, die mehrere Runden Getränke bestellten. Er habe stark getrunken bis die Bar geschlossen wurde. Als ihm 160.000 Baht in Rechnung gestellt wurden, sei er geschockt gewesen und habe mit der Kreditkarte bezahlen müssen. Einige Karaoke-Bars in Chiang Mai haben Tuk-Tuk-Fahrer angeheuert, um Ausländer in die Entertainment-Betriebe zu bringen. Wenn Gäste sich bei der Polizei über die hohe Rechnung beschweren und sich betrogen fühlen, geben die Bars angeblich Geld zurück.