Der Anstieg der Wassertemperatur ist mit für die Korallenbleiche verantwortlich. Foto: The Thaiger

PHUKET: Die Abteilung für Meeresökologie des Marine Biological Center berichtet über eine weitgehende Korallenbleiche vor der Ferieninsel Phuket.

Die erste Stufe der Korallenbleiche wurde in einigen Gebieten um die Koh Payu (Ao Kung-Gebiet), Koh Maithon, Koh Aew und Koh Hey gefunden. Das Meer, in denen die Korallenriffe untersucht wurden, hat die Wassertemperatur 31 Grad Celsius erreicht. Eine erhöhte Wassertemperatur führt nicht nur zur Korallenbleiche, sie verringert auch deren Fortpflanzungsfähigkeit. Der Bericht besagt weiter, dass Korallen seit Ende April dieses Jahres zu bleichen begonnen haben. Das Marine- und Küstenforschungsinstitut will das Phänomen genau verfolgen.

Einige Korallen in der Region Koh Aew sind beschädigt, während Korallen vor der Koh Maithon noch reichlich vorhanden sind. Weiter hat die Abteilung für Meeresökologie festgestellt, dass die Korallenfarbsättigung um etwa 5 bis 10 Prozent verloren gegangen ist. Die meisten davon betroffenen Korallenarten sind Porites Coral. Die Forscher glauben, dass der Grund für den Rückgang der Korallenfarbe ein Anstieg der Wassertemperaturen in der Region seit April ist.