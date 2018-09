BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn hat 114 Ausländern und 74 Thais, die vom 23. Juni bis 11. Juli an der Rettung von 12 „Wildschwein“-Fußballern und ihrem Trainer aus der überfluteten Höhle Tham Luang Höhle in Chiang Rai beteiligt waren, den hochwertigen Orden der Direkgunabhorn-Medaillen verliehen.

Die Zeremonie findet heute Nachmittag im Regierungsgebäude mit Premierminister General Prayut Chan-o-cha statt. 184 Beamte, Polizisten und Militärangehörigen sollen demnächst ausgezeichnet werden. Am Donnerstagabend fand auf der Royal Plaza die Dankeschön-Party mit rund 7.000 geladenen Gästen statt, die an der Such- und Rettungsaktion beteiligt waren. Unter den Teilnehmern waren die jugendlichen Fußballspieler und deren Trainer sowie das australische Rettungsteam unter der Leitung des Anästhesisten Dr. Richard Harris, mehr als 3.000 Bewohner von Chiang Rai und etwa zehn Kletterer aus Krabis Railay-Bucht. Auf einer Pressekonferenz berichteten die 12 Fußballspieler von ihrem Traum, Thailands Nationalteam zur Weltmeisterschaft zu führen. Die Jungen im Alter von 11 bis 17 Jahren sowie ihr 25 Jahre alter Trainer waren im Juni bei einem Ausflug in die Höhle Tham Luang in Chiang Rai von Wassermassen überrascht worden. Erst nach 17 Tagen kamen die letzten frei. Weltweit fieberten Menschen bei der spektakulären Rettungsaktion mit.