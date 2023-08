König bestätigt Thailands 30. Premierminister

Von: Björn Jahner | 24.08.23

BANGKOK: Der gewählte Premierminister Srettha Thavisin wurde am Mittwoch (23. August 2023) vom König bestätigt und ist damit offiziell der dreißigste Premierminister von Thailand.

Die „Royal Gazette“ veröffentlichte am Mittwoch die königliche Bestätigung durch Seine Majestät den König. Gegen 18.00 Uhr fand im Hauptquartier der Pheu-Thai-Partei in Bangkok eine Zeremonie in Anwesenheit von Politikern der von Pheu Thai geführten Koalition statt.

Nach der königlichen Bestätigung sagte Srettha: „Liebes Volk, ich versichere, dass ich mit Integrität arbeiten und die Interessen der Nation und des Volkes in den Vordergrund stellen werde. Ich bin zuversichtlich, dass die nächsten vier Jahre vier Jahre des Wandels sein werden.“

Er betonte, dass Thailand vor Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Ökologie, Korruption und Ungleichheit stehe und fügte hinzu „Ich möchte verschiedene politische Maßnahmen durchführen, die vorbereitet wurden, um die Krise zu lösen, die Probleme zu verringern, das Wachstum anzukurbeln und Veränderungen auf der Makro- und Haushaltsebene zu bewirken.“

„Ich, Srettha Thavisin, werde unermüdlich arbeiten und eine Regierung sein, die hart arbeitet und den Menschen zuhört, um Harmonie in der Gesellschaft zu schaffen, Thailand voranzubringen und eine bessere Zukunft für unsere Kinder aufzubauen“, sagte er.

Wie gesetzlich vorgeschrieben, muss der Premierminister nach der königlichen Bestätigung sein Kabinett ernennen. Sobald das Kabinett die königliche Bestätigung erhalten hat, muss der Premierminister den Amtseid ablegen und dem Parlament innerhalb von 15 Tagen die Politik seiner Regierung darlegen.

Der ehemalige Immobilienmagnat erhielt bei der gemeinsamen Parlamentssitzung am Dienstag (22. August 2023) 482 Stimmen für das Amt des Premierministers.