Von: Björn Jahner | 13.11.23

BANGKOK: Der Vorsitzende der Khao San Road Business Association übt Kritik an der Regierung, nachdem die weltbekannte Backpacker-Meile nicht in die Zonen aufgenommen wurde, in denen Unterhaltungslokale ab Mitte Dezember bis um 04.00 Uhr morgens geöffnet haben dürfen.

Sanga Ruangwattanakul, Präsident der Vereinigung, sagte, dass die Khao San Road in die Nachtlebenzone aufgenommen werden sollte, da 80 Prozent der Kunden von Kneipen und Bars Ausländer seien.

Er wies auch darauf hin, dass die meisten Ausländer, die in den Kneipen und Bars trinken, in Hotels in der Nähe wohnen, so dass es keine Probleme mit Trunkenheit am Steuer geben sollte.

Die Khao San Road gehört jedoch nicht zu den drei Zonen, die der Gouverneur von Bangkok, Chadchart Sittipunt, für die längeren Betriebszeiten von Bars und Nachtclubs ausgewählt hat.

Am 6. November 2023 sagte Chadchart, dass nur Silom/ Patpong, Royal City Avenue/ New Phetchaburi Road und Ratchadapisek die Zonen seien, in denen Vergnügungslokale bis 04.00 Uhr morgens geöffnet bleiben dürften.

Premierminister Srettha Thavisin hat kürzlich beschlossen, die Öffnungszeiten der Vergnügungslokale in Bangkok, Chiang Mai, Chonburi (Pattaya) und Phuket ab dem 15. Dezember 2023 zu verlängern, um den Tourismus anzukurbeln.