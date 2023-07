Von: Björn Jahner | 23.07.23

BANGKOK: Nachtschwärmer und Partyurlauber haben sich zu früh gefreut: Das thailändische Kabinett hat einen Vorschlag gebilligt, der vorsieht, dass Vergnügungslokale im Bereich des internationalen Flughafens U-Tapao rund um die Uhr geöffnet sein dürfen, um den Tourismus anzukurbeln. Nachdem der ursprüngliche Vorschlag auch für Pattaya zu gelten schien, haben thailändische Beamte und Vertreter von Unterhaltungsverbänden inzwischen klargestellt, dass dies vorerst nicht der Fall ist.

Damrongkiet Pinitkarn, ein Sekretär der Pattaya Entertainment Association, erklärte gegenüber der Presse, dass das thailändische Kabinett den 24-Stunden-Betrieb von Vergnügungslokalen genehmigt hat, allerdings nur im Bereich des internationalen Flughafens U-Tapao und der geplanten Airport City. Diese Erlaubnis ist in erster Linie für Passagiere gedacht, die auf ihre Flüge warten und Alkohol bestellen können, und nicht für Bars Nachtclubs, die Tag und Nacht geöffnet sind. Dieser Vorschlag für einen 24-Stunden-Betrieb betrifft derzeit keine Unterhaltungslokale in Pattaya, stellte Khun Damrongkiet klar.

Khun Damrongkiet fügte hinzu, dass die Besitzer von Vergnügungsstätten in Pattaya immer noch eine Verlängerung der Sperrstunde um 04.00 Uhr morgens und eine Ausweitung der Zoneneinteilung in Pattaya anstreben, die bereits formell bei den zuständigen Behörden beantragt wurden. Geschäftsinhaber und Touristen werden jedoch auf eine endgültige Entscheidung warten müssen, wenn das Land eine neue Regierung und einen neuen Premierminister hat.

Sollte eine Ausweitung der Zonen genehmigt werden, dürfte dies keine negativen Auswirkungen auf die örtlichen Wohngebiete haben, fügte Khun Damrongkiet hinzu. Der aktuelle Vorschlag, sieht vor, die Vergnügungszonen aus Zentral-Pattaya heraus und in Teile von Jomtien, Naklua und Ost-Pattaya hinein auszuweiten. In der Tat gibt es in diesen Gebieten, insbesondere in Jomtien, bereits viele Bars und Vergnügungslokale, die aber aufgrund von Zonengesetzen aus dem Jahr 2002 eigentlich nur Restaurants ohne Hostessen, Musik oder Unterhaltung sein dürften.

Somit bleibt erstmal alles beim Alten: Die gesetzliche Sperrstunde in Pattaya tritt in den Entertainmentgebieten um 02.00 Uhr in Kraft, in den Nicht-Unterhaltungszonen um Mitternacht.