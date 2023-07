Von: Björn Jahner | 22.07.23

PATTAYA: Die Regierung erwägt, Vergnügungsstätten in den Provinzen des Östlichen Wirtschaftskorridors (Eastern Economic Corridor, EEC) zu erlauben, die ganze Nacht zu öffnen, um den Tourismus in der Region anzukurbeln.

Der Vorschlag, Vergnügungsstätten in den Provinzen Chonburi, Chachoengsao und Rayong eine 24-Stunden-Öffnung zu erlauben, wurde am Dienstag (18. Juli 2023) vom Kabinett angenommen. Damrongkiat Phinitkan, Sekretär des Unterhaltungs- und Tourismusverbandes von Pattaya-City, äußerte sich optimistisch, dass der Plan den lokalen Unternehmen zugutekommen und die Tourismuswirtschaft der Region wiederbeleben wird.

Damrongkiat zufolge haben sich die Unternehmer in Pattaya bereit erklärt, die Vorschriften einzuhalten, wenn der Plan genehmigt wird. Er sagte, dass Bars und Restaurants bis spät in die Nacht geöffnet bleiben könnten, während die Pattaya Walking Street bis in die frühen Morgenstunden geöffnet bleiben könnte. Er versicherte außerdem, dass der Betrieb von Vergnügungsstätten, die die ganze Nacht geöffnet haben, keine negativen Auswirkungen auf die örtlichen Gemeinden haben wird, wenn die neuen Leitlinien korrekt befolgt werden.

Der Minister äußerte auch seine Überzeugung, dass Pattaya, wenn der Plan genehmigt wird, in der Lage sein wird, mit anderen Weltklasse-Tourismuszielen in Europa, Südkorea und Japan zu konkurrieren.