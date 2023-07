Von: Björn Jahner | 04.07.23

NAKHON RATCHASIMA: Eine gemeinnützige Stiftung in der Provinz Nakhon Ratchasima (Korat) im Nordosten des Landes gab am Montag (3. Juli 2023) bekannt, dass sie ihren Rettungsdienst an vier bis fünf Stationen einstellt, weil sie vom zuständigen Nationalen Institut für Notfallmedizin seit acht Monaten keine Entschädigung erhalten hat, berichtete der thailändische Fernsehsender Amarin TV.

Phisit Pongsirisuphakul, Vizepräsident der Putthamhook Rescue Foundation 31, sagte, dass nicht nur seine Organisation, sondern auch andere Rettungsdienste im ganzen Land seit acht Monaten keine Entschädigung von diesem Institut erhalten haben.

Dies hat dazu geführt, dass seine Stiftung vier bis fünf der 50 Stationen, die sie in dieser Provinz betreibt, geschlossen hat.

Er fügte hinzu, dass diese Entschädigung hauptsächlich zur Deckung der Treibstoffkosten für den Betrieb der Krankenwagen verwendet wird.

Während die Stiftung früher über einen Fonds von 500.000 Baht verfügte, um Freiwillige in abgelegenen Gebieten zu unterstützen, sind nicht nur diese Mittel aufgebraucht, sondern es haben sich auch Schulden in Höhe von über 2 Millionen Baht angehäuft.

Er forderte das Institut auf, sowohl seiner Stiftung als auch anderen Rettungsorganisationen im ganzen Land eine gewisse Entschädigung zukommen zu lassen, um die Moral der Retter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu stärken.

In der Zwischenzeit sagten die Retter von zwei anderen Wohltätigkeitsstiftungen, Siang Chiang Tueng und Sawang Metta Thammasathan, dass sie zwar noch in der Lage seien, ihren Dienst fortzusetzen, aber auf lange Sicht definitiv Probleme haben werden.

Khun Santi, 30, eine Rettungskraft der Siang Chiang Tueng Rescue Foundation, sagte, dass die Entschädigung durch das Institut 350 Baht für grüne und gelbe Fälle sowie 500 Baht für rote Fälle betrage.

Er erwähnte, dass es neben dem Bezirk Mueang, dem Hauptzentrum seiner Stiftung, auch Stationen in drei anderen Bezirken gibt. Im Bezirk Mueang gibt es etwa 40 Krankenwagen und in den anderen Bezirken jeweils vier bis fünf. Einige dieser Krankenwagen gehören der Stiftung, andere sind im privaten Besitz der Retter.

Die Rettungskräfte sehen sich allmählich mit Problemen konfrontiert, obwohl sie derzeit noch ihrer Arbeit nachkommen können. Doch bei einer längeren Verweigerung der Entschädigung, müssten sie ihren Dienst gänzlich einstellen, warnten sie.

Aus diesem Grund forderte Khun Santi das Institut auf, Verständnis für die Retter aufzubringen und die Mittel für ihre Entschädigung rasch zu genehmigen.