Kanäle verschmutzt: Stadt belohnt Spitzeldienste

BANGKOK: Um die zunehmende Verschmutzung der Kanäle mit Müll zu stoppen, belohnt die Stadt jetzt Hinweise. Wer einen Müllsünder auf frischer Tat ertappt und anzeigt, erhält die Hälfte des verhängten Bußgeldes.

Laut dem Sprecher der Stadtverwaltung, Pongsakorn Kwanmuang, gibt es bis zu 5.000 Baht oder die Hälfte der maximalen Strafe von 10.000 Baht. Über die 24-Stunden-Hotline 1555 können die Menschen Müll-Vergehen melden, auch in Englisch. Als Beweismittel gelten Fotos oder Videoclips. Jeder Fall wird an das örtliche Bezirksbüro weitergeleitet, das sich später mit dem Anrufer in Verbindung setzt. Spitzeldienste sind in Bangkok nicht neu. Wer einen Motorradfahrer auf einem Bürgersteig erwischt und mit Beweismittel anzeigt, erhält ebenfalls einen Geldbetrag.