Von: Redaktion DER FARANG | 02.03.19

PHUKET: Eine kanadische Motorradfahrerin kam am Freitag beim Überholen eines Lastwagens auf dem Kata Hill unter einen Lastwagen und wurde getötet.

Nach Angaben der Polizei von Karon ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr. Der Lkw-Fahrer sagte aus, er sei vom Chalong Circle aus in Richtung Karon unterwegs gewesen und habe seine Fahrt auf dem Hügel verlangsamt. Daraufhin habe die Frau den Lastwagen links überholen wollen. Der Fahrer will versucht haben, seinen Wagen nach rechts zu ziehen, um die Motorradfahrerin passieren zu lassen. Als die 29-Jährige seinen Wagen fast überholt habe, habe sie plötzlich gebremst. Die Frau habe die Kontrolle über ihr Motorrad verloren und sei unter die Räder des Lastwagens gekommen. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort und prüft CCTV-Filmmaterial auf weitere Informationen. Die Leiche wurde in das Hospital Vachira gebracht.