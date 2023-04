Foto: The Nation

CHIANG MAI: Parkbeamte, Soldaten und Anwohner haben sich einen Wettlauf geliefert, um Dutzende von Waldbränden in den Bezirken Mueang und Hang Dong in Chiang Mai zu löschen und zu verhindern, dass sie auf den Berg Doi Suthep übergreifen, von dem aus der heilige Tempel, nach dem er benannt ist, die Region überblickt.

Es wurden Pufferzonen eingerichtet, um zu verhindern, dass Brände, die sie nicht löschen können, auf den 1.676 Meter hohen Berg im Doi Suthep-Pui-Nationalpark übergreifen.

Die Brände brachen am Donnerstagabend in der Nähe von drei Dörfern in der Nähe des Berges aus, der etwa 15 Kilometer westlich der Stadt Chiang Mai liegt.

Beamte des Doi Suthep-Pui-Nationalparks haben nach eigenen Angaben neun Pufferzonen um den heiligen Berg eingerichtet und zahlreiche Brände gelöscht. Gemeinsam mit Soldaten und lokalen Freiwilligen arbeiten sie rund um die Uhr, um die immergrünen und laubabwerfenden Wälder des Berges und seine reiche Tierwelt zu schützen.

Die Bewohner von drei Dörfern entdeckten die Brände in der Nacht zum Donnerstag (30. März 2023) und arbeiteten rund um die Uhr mit Parkbeamten und Armeetruppen, um die Brände zu löschen und Pufferzonen um den Berg zu schaffen, sagte der Leiter des Doi Suthep-Pui-Nationalparks, Wutthichai Somewiphat.

Die neun bisher eingerichteten Pufferzonen sind: