Foto: Department Of National Park, Wildlife And Plant Conservation

KAMPHAENG PHET/TAK: Tief im Wald des Mae-Wong-Nationalparks installierte Kamerafallen haben seltene Wildtiere entdeckt, darunter eine Tigermutter mit ihren beiden Jungen und Bantengs, auch Sunda-Ochsen genannt, die vor 40 Jahren aus dem Park verschwunden sein sollen.

Die Kameras wurden an 94 Stellen im Wald installiert und sind Teil einer zehnjährigen Forschungsinitiative zur Rehabilitation der wilden Tigerpopulation und ihrer Beutetiere in den Nationalparks Mae Wong, Klong Lan und Klong Wang Chao in Kamphaeng Phet und der angrenzenden Provinz Tak.

Die Forschungsarbeiten werden in Zusammenarbeit mit dem WWF Thailand durchgeführt, informierte Neramit Songsaeng, Leiter des Mae-Wong-Nationalparks, die Presse.

Die Kamerafallen lieferten verblüffende Bilder von seltenen Tieren, darunter 14 Tiger, acht von ihnen weiblich, sowie 35 andere Wildtierarten wie Elefanten, Bantengs, Sambarhirsche, Wildschweine und indische Muntjacs, die auf der Roten Liste der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur (IUCN) für bedrohte Tiere stehen, erläuterte er.

Khun Neramit folgend zeigten die Kameras, dass es jetzt einen Tiger pro 100 Quadratkilometer in den Parks gebe, was auf eine wachsende Population hindeute.

Am 2. März dieses Jahres begab sich ein Forscherteam in den Wald, um die Speicherkarten der Kamerafallen einzusammeln, die seltene Aufnahmen einer Tigermutter mit zwei Jungtieren aufgenommen hatten.

Auch Bantengs, von denen man annahm, dass sie seit 40 Jahren aus dem Mae-Wong-Nationalpark verschwunden waren, wurden aufgenommen.

Das Video dient als Beweis für die Rückkehr der Bantengs in ihren heimischen Lebensraum sowie für den unberührten Zustand und die Artenvielfalt der Wälder.

Khun Neramit fügte hinzu, dass sich die Forschungsergebnisse als nützlich erweisen werden, um die Wiederauswilderung weiterer, zuvor gefährdeter Tierarten zu ermöglichen.

In der Studie wird auch untersucht, wie Verbrechen gegen Wildtiere mit Hilfe von Freiwilligen und Arbeitern, die an der Verwaltung des Waldschutzes beteiligt sind, verhindert werden können.

Die Nationalparks sind in der Lage, die Daten und Forschungsergebnisse zu nutzen, um effizientere Waldpatrouillen durchzuführen und die richtigen Werkzeuge und Ausrüstungen bei solchen Einsätzen zu verwenden, erklärte er.