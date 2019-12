Iran bereit für «umfassenden Gefangenenaustausch» mit den USA

TEHERAN (dpa) - Nach dem Austausch von zwei Gefangenen zwischen den USA und dem Iran ist Teheran offen für weitere solche Schritte.



«Nachdem wir eine Geisel zurückholen konnten, sind wir für einen umfassenden Gefangenenaustausch (mit den USA) bereit», twitterte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Montag. Es liege nun an den amerikanischen Gerichten, dies auch zu ermöglichen, betonte der iranische Chefdiplomat.

Die USA und der Iran hatten am Samstag in der Schweiz zwei Gefangene ausgetauscht. Der im Iran inhaftierte amerikanische Historiker Xiyue Wang wurde gegen den in den USA festgesetzten iranischen Biomediziner Massud Soleimani ausgetauscht.

Im Iran sind mindestens vier weitere Amerikaner inhaftiert, drei von ihnen haben auch die iranische Staatsbürgerschaft. Allen vier wird Spionage vorgeworfen. Die Zahl der inhaftierten Iraner in den USA ist unklar. Die USA und der Iran haben ihre diplomatischen Beziehungen bereits vor fast 40 Jahren abgebrochen und sind seitdem politische Erzfeinde.