Von: Redaktion DER FARANG | 10.12.19

PHUKET: Die Ferieninsel ist zunehmend das Reiseziel indischer Touristen.

Innerhalb von vier bis fünf Stunden können sie direkt von Indien aus zur „Perle der Andamanensee“ fliegen, ohne in Bangkok Halt machen zu müssen. Seit Oktober letzten Jahres bieten indische Billigfluggesellschaften Direktflüge zwischen Phuket und drei großen Städten an - Neu-Delhi, Mumbai und Bangalore. Das Ergebnis ist ein großer Anstieg der Zahl indischer Besucher in der Provinz Phuket - von rund 61.000 im Jahr 2017 auf mehr als 236.000 in den ersten neun Monaten des Jahres 2019. Als Folge des Booms soll die Zahl der Direktflüge indischer Fluggesellschaften zwischen Phuket weiter steigen. Trotz der wachsenden Nachfrage kann Phukets Internationaler Flughafen mit nur einer Start- und Landebahn lediglich eine begrenzte Anzahl von Direktflügen zwischen Indien und der Ferieninsel aufnehmen.