Von: Björn Jahner | 20.12.20

TRANG: Genoss Trang im tiefen Süden des Landes in Vor-Corona-Zeiten eher ein Schattendasein im Vergleich zu bekannten Urlaubszielen wie Krabi oder Phuket, hat sich die Provinz an der Westküste der Malaiischen Halbinsel zur Andamanensee inzwischen zu einer gefragten Destination für inländische Touristen entwickelt.

So verzeichnet die Region seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie einen deutlichen Anstieg an thailändischen Kurzurlaubern, die die malerische Naturidylle genießen oder die 46 Inselparadiese der Provinz entdecken möchten. Ein Touristenboom, von dem besonders die lokalen Tourenanbieter profitieren, die Tagesausflüge zu den wichtigsten Attraktionen anbieten. Die bekannteste ist die Smaragdgrotte (Emerald Cave) auf Koh Muk, auch wenn sie nur erschwert zugänglich ist, nämlich durch einen schmalen, 20 Meter langen Tunnel und nur dann, wenn es die Gezeiten zulassen. Die Höhle kann entweder schwimmend (Bild) oder per Kajak erreicht werden. Im Inneren befindet sich ein atemberaubender Strand mit kristallklaren Meeresfluten. Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel der Provinz sind die Korallenriffe in der Nähe von Koh Chuek, die von faszinierenden Riesenkalmaren bevölkert werden.