PATTAYA: Das Angebot an neuen Eigentumswohnungen ging in der ersten Hälfte dieses Jahres gegenüber 2019 um 95 Prozent zurück.

Laut Phattarachai Taweewong, stellvertretender Direktor beim Immobilienberater Colliers International Thailand, hatte ein Überhang an unverkauften Apartments aus dem letzten Jahr und ein Rückgang der Nachfrage von Ausländern während der Corona-Pandemie die Immobilienentwickler veranlasst, auf neue Projekte zu verzichten.

Colliers berichtet, dass in der ersten Hälfte dieses Jahres 480 Einheiten von nur zwei Projekten auf den Markt gebracht wurden, verglichen mit 4.953 Einheiten im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Verkaufsrate neuer Apartments lag bei 66 Prozent, ein leichter Anstieg gegenüber der zweiten Hälfte des letzten Jahres, aber die Menge der unverkauften Bestände auf dem Markt blieb mit mehr als 20.000 Einheiten hoch. Die Zahl kumuliert sich aus neu eingeführten Einheiten in den Jahren 2018 bis 2019, die auf 10.239 bzw.15.545 Einheiten anstiegen, gegenüber 2.192 im Jahr 2017 und 2.103 im Jahr 2016.

In Jomtien und Na Jomtien gibt es die meisten unverkauften Wohnungen. Phattarachai sagte, es gebe mehr als zehn Projekte, bei denen die Verkaufsaktivitäten und die Projektentwicklung gestoppt wurden, nachdem sie eine Verkaufsrate von nur 10 bis 20 Prozent verzeichnet hatten, verglichen mit 60 Prozent im üblichen Zeitraum. Die meisten waren in Jomtien. Bei drei Projekten, die eine niedrige Verkaufsrate aufwiesen, wurden die Verkaufspreise um 10 bis 20 Prozent nach unten korrigiert, um Käufer anzuziehen, während einige Projekte entweder auf Hotelentwicklung umgestellt oder Land zum Verkauf angeboten wurden.

Wong Amat war der Standort bei rund 600 Einheiten mit dem niedrigsten Angebot an unverkauften Eigentumswohnungen. In Wong Amat gibt es nur wenige freie Grundstücke für den Bau von Eigentumswohnungen. Zentralpattaya blieb ein beliebter Standort bei einheimischen und ausländischen Käufern als Investition oder zum Eigenbedarf. „Die gefragtesten Projekte mit einer guten Verkaufsrate in der ersten Jahreshälfte waren solche mit garantierten Mietrenditen, da die meisten Interessenten Eigentumswohnungen in Pattaya als Ferienhaus kauften", fügte Phattarachai an. Die Mietrenditen reichten von 5 Prozent für drei Jahre bis zu 6 Prozent für fünf Jahre oder 7 Prozent für drei Jahre.

Der durchschnittliche Verkaufspreis für Projekte am Strand betrug 180.000 Baht pro Quadratmeter in Wong Amat. Andere Standorte hatten einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 160.000 Baht pro Quadratmeter für Einheiten in Strandnähe. Der niedrigste durchschnittliche Verkaufspreis wurde in Jomtien erzielt, wo das Angebot im mittleren bis zum unteren Segment zunahm. Die Einheitspreise begannen bei 50.000 Baht pro Quadratmeter.

Phattarachai glaubt, dass sich wegen der hohen Investitionen in den östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) der Immobilienmarkt in Pattaya bald erholen wird.