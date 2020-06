Von: Redaktion (dpa) | 24.06.20

LOPBURI: Thailand will mindestens 500 wilde Affen sterilisieren lassen.



Die Tiere, von denen es Tausende in der Region Lopburi gibt, sind zwar ein beliebte Touristenattraktion. Doch viele Einheimische sind der Affen inzwischen überdrüssig, weil sie Essen klauten, wie die zuständige Wildtierbehörde mitteilte. Viele würden sie lieber in einen Wald umsiedeln lassen, aber das ginge nicht, da die an die Stadt gewöhnten Tiere dort nicht überleben würden.

Die Affen in der Stadt vermehrten sich besonders schnell, mit der Sterilisation wollen die Behörden ihr Bevölkerungswachstum verlangsamen. Schon früher hatten sie einige der Affen sterilisiert. Das Einfangen der Tiere sei allerdings schwer.