Von: Redaktion DER FARANG | 10.12.19

PHUKET: Nach einer schlechten Nebensaison melden die Hotels der Ferieninsel zu Weihnachten und Neujahr eine Belegung bis zu 90 Prozent.

Selbst im November, einem traditionell starken Monat, liegt die Zimmerbelegung bei nur 50 bis 60 Prozent gegenüber 70 Prozent im Vorjahr, berichtet Kongsak Khoopongsakorn, Präsident der Hotelvereinigung im Süden des Landes. Die schwache Auslastung in den ersten zwei Wochen dieses Monats setze sich fort, ausgenommen davon seien Vier- und Fünf-Sterne-Hotels in der Nähe der Strände und im Bezirk Patong. Diese meldeten eine Belegung zwischen 70 bis 80 Prozent. Phukets Hotels litten unter dem Bettenberg, den neue Unterkünfte und illegale Hotels wachsen ließen. Auf der Ferieninsel gebe es bereits 250.000 Zimmer in 3.000 Hotels. Und nur 600 Hotels mit 50.000 Zimmer hätten sich registrieren lassen. Ausblick: Im kommenden Jahr würde Phuket weiter ein beliebtes Ziel für ausländische Touristen sein; mehr Chinesen und Urlauber aus Vietnam und von den Philippinen würden ihre Ferien in der Provinz verbringen, glaubt Kongsak.