PHUKET: Hoteliers auf Phuket haben eine Lösung für asymptomatische Gäste gefunden, die in Thailand positiv auf die Omikron-Variante getestet wurden, sich aber weigern, in ein Krankenhaus eingeliefert zu werden.

Kongsak Khoopongsakorn vom thailändischen Hotelverband teilte am Freitag der Presse mit, dass für Touristen, die zwar positiv getestet wurden, aber keine Symptome haben, Isolationsmöglichkeiten in ihrem gebuchten Hotel als Alternative zur lokalen Krankenhaus-Quarantäne angeboten werden, damit die „Phuket Sandbox“ aufrecht erhalten werden kann.



Einem Bericht der thailändischen Tageszeitung „Bangkok Post“ folgend gestaltet es sich für Hoteliers äußerst schwierig, Gäste davon zu überzeugen, sich zur Behandlung in ein lokales Krankenhaus einweisen zu lassen, wenn sie positiv getestet wurden, aber keine Symptome haben. Insbesondere auch, weil die meisten Versicherungen die Übernahme der Krankenhauskosten für asymptomatische Patienten verweigern, erläuterte Khun Kongsak. Abgesehen von den Kosten wollen Urlauber, die nicht krank sind, folglich auch nicht zu einem Krankenhausaufenthalt gezwungen werden, fügte Khun Kongsak hinzu.



Er führte fort, dass Hoteliers ihre Gäste in dieser Situation ohnehin nicht zu einer Krankenhaus-Quarantäne zwingen dürfen und einige örtliche Krankenhäuser nicht die Kapazität zur Aufnahme von Patienten ohne Symptome haben, wie es bei den meisten Fällen der Covid-19-Variante Omikron der Fall ist.



Kongsak betonte auch, dass die Verlegung von Hotelgästen gegen ihren Willen in ein Krankenhaus dem Ruf der Insel bei ausländischen Touristen schaden könnte. „Hotelisolierung ist die einzige Lösung für Phuket, weiterhin Touristen zu empfangen, ohne rigide Maßnahmen ergreifen zu müssen, die der Reisebranche noch mehr schaden würden“, begründete Khun Kongsak die Maßnahme.



Es wird davon ausgegangen, dass über 50 Hotels mehr als 500 Zimmer als Isolationsunterkünfte bereitstellen. So reservieren Hotels mit mehr als 100 Zimmern 10 Prozent ihrer Kapazität für Covid-positive, asymptomatische Gäste, die sich für die Selbstisolierung in einem Hotel statt in einem lokalen Krankenhaus entscheiden, informierte Khun Kongsak.



Mit einem speziellen Kontrollsystem soll zudem sichergestellt werden, dass positiv getestete Gäste nicht vor Ablauf der vorgeschriebenen Quarantänezeit abreisen.