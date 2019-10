Hongkonger kaufen mehr Apartments in Bangkok

Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.19

Ein Condominium im Bauzustand in Bangkok. Foto: epa/Barbara Walton

BANGKOK: Wegen der anhaltenden Unruhen in Hongkong kaufen immer mehr Chinesen eine Eigentumswohnung in Thailand, vor allem in Bangkok.

Die gefragtesten Wohneinheiten an der Sukhumvit Road kosten zwischen 5 und 10 Millionen Baht und haben ein oder zwei Schlafzimmer, erläutert Wongsakorn Prasitwipat, Geschäftsführer von Property Perfect. Hongkonger möchten im Zentrum der Stadt leben, im Gegensatz zu chinesischen Käufern vom Festland, die Apartments am Stadtrand von Bangkok erwerben, um von günstigeren Preisen zu profitieren. Laut Piya Prayong, Geschäftsführer von Pruksa Real Estate, hat die Zahl der Käufer aus Hongkong um 20 Prozent zugelegt. Es handelt sich dabei um Einheiten mit Preisen zwischen 3 und 5 Millionen Baht.