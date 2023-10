Von: Björn Jahner | 07.10.23

CHAIYAPHUM: Das Chaiyaphum Disaster Prevention and Mitigation Office warnte am Samstag (7. Oktober 2023) die Menschen in fünf Bezirken entlang des Chi-Flusses vor Sturzfluten und Überschwemmungen infolge der anhaltenden starken Regenfälle seit Montag (2. Oktober 2023).

Die betroffenen Bezirke in der nordöstlichen Provinz sind: Ban Khwao, Chatturat, Muang, Noen Sa-nga und Khon Sawan.

Den Menschen wird geraten, den Wasserstand genau zu beobachten und ihr Hab und Gut sowie ihre Tiere an höher gelegene Orte zu bringen, so das Büro.

Es fügte hinzu, dass die Provinz die lokalen Verwaltungsorganisationen angewiesen hat, ab Samstag 24 Stunden am Tag Wasserpumpen, Fahrzeuge, Werkzeuge und Personal für die Evakuierung der Bevölkerung und die Fluthilfe bereitzuhalten.

Mehrere Landwirtschafts- und Wohngebiete in Chaiyaphum sind seit Anfang der Woche überschwemmt. Die starken Regenfälle haben dazu geführt, dass das Wasser aus den Gebirgszügen Phang Hoei und Phu Lan Kha im Westen der Provinz in den Chi-Fluss im Osten fließt.

Am Freitag (6. Oktober 2023) besuchten der stellvertretende Provinzgouverneur Orn-Apha Loweera und Beamte der Bewässerungsbehörde den Bueng Lahan See im Bezirk Chatturat, um die Hochwassersituation zu untersuchen. Die Beamten beseitigten auch Wasserpflanzen an der Mündung des Sees in den Chi-Fluss, um zu verhindern, dass sie flussabwärts zu Verstopfungen führen.

Das Meteorologische Amt sagte am Samstag voraus, dass der Monsuntrog, der den größten Teil des oberen Teils Thailands bedeckt, starken Regen im oberen Landesteil und sehr starken Regen in bestimmten Gebieten der nördlichen und nordöstlichen Regionen bringen wird. Es riet den Menschen in diesen Gebieten, sich vor Sturzfluten und abfließendem Wasser in Acht zu nehmen, insbesondere in der Nähe von Flüssen und Tälern.