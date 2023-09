Von: Björn Jahner | 20.09.23

PHETCHABUN: Das Welterbekomitee der UNESCO hat den Si Thep Historical Park in der Provinz Phetchabun in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen, bestätigte der stellvertretende Premierminister Phatcharavat Wongsuwan.

Pol Gen Phatcharavat, Leiter des nationalen Komitees zum Schutz des Welterbes, gab am Dienstag (19. September 2023) bekannt, dass das Welterbekomitee die Stätte während seiner 45. Sitzung in Riad in die Liste aufgenommen hat. Der Si Thep Historical Park sei nun Thailands neueste Welterbestätte. Er sprach während einer Veranstaltung im Nationalmuseum von Bangkok.

Kulturminister Sermsak Pongpanich sagte, dass das Welterbekomitee nun vier Kulturstätten in Thailand in die Liste aufgenommen habe, die anderen seien der Sukhothai Historical Park in der Provinz Sukhothai, der Ayutthaya Historical Park in Ayutthaya und die Ban Chiang Archaeological Site in Udon Thani.

Er wies darauf hin, dass das Ministerium für Schöne Künste von Mittwoch bis Sonntag (20.–24. September 2023) die Eintrittsgebühren für den Historischen Park Si Thep erlassen und von Mittwoch bis zum 14. Januar nächsten Jahres im Nationalmuseum Bangkok eine Ausstellung über den Historischen Park Si Thep und seine Bedeutung als Weltkulturerbe veranstalten werde.

Der Si Thep Historical Park umfasst die Ruinen der antiken Stadt Si Thep sowie die archäologischen Stätten Khao Khlang Nok und Khao Thamorat.

Der historische Park beherbergt viele bemerkenswerte Bauwerke. Dazu gehören ein Prang im Khmer-Stil, Thailands einziger pyramidenförmiger Hügel, Khao Klang Nok, und ein buddhistischer Stupa namens Khao Klang Nai, die für ihr Flachrelief im Dvaravati-Stil und die kleinen Figuren um das Fundament des Bauwerks berühmt ist.

Die rund 1.700 Jahre alte Stätte ist sowohl für ihre kulturelle als auch für ihre historische Bedeutung bekannt und steht seit 1935 auf der Liste der nationalen archäologischen Stätten.

Die von einer Stadtmauer und einem Wassergraben umgebene antike Stadt erstreckt sich über 4,7 Kilometer und weist eine einzigartige zweischichtige Anlage auf, die an die Dvaravati-Zivilisation erinnert, die ihre Blütezeit zwischen dem 6. und 11. Jahrhundert erlebte.

1978 begann die Abteilung für Schöne Künste mit Ausgrabungen, um die archäologische Stätte zu erhalten und zu erschließen, die mehr als 100 Ruinen buddhistischer und hinduistischer Monumente sowie 100 Teiche unterschiedlicher Größe beherbergt.