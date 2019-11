Von: Björn Jahner | 24.11.19

HUA HIN: Die touristische Hochsaison steht vor der Tür und in den letzten Wochen erreichten die Redaktion des Magazins DER FARANG mehrere Nachfragen zum Highspeed-Katamaran zwischen Hua Hin und Pattaya des Anbieters Royal Passenger Liner Co., Ltd.

Gemäß dem aktuellen Fahrplan startet die Fähre am Khao-Takiab-Pier in Hua Hin täglich um 16 Uhr und erreicht Pattaya um 18 Uhr. Zurück nach Hua Hin geht es ab Pattayas Bali-HaiPier täglich um 13 Uhr, Ankunft im königlichen Seebad um 15 Uhr. Der Betreiber hält sich das Recht vor, bei niedrigem Wasserstand die Abfahrtszeiten kurzfristig zu ändern. Auskunft erhält man im Hua Hin Office der Royal Passenger Liner Co., Ltd. unter der Rufnummer 093-495.9499 und im Pattaya Office unter den Rufnummern 038-488.999 und 098-625.9949. Weitere Informationen auf der Webseite: Royal Passenger Liner.