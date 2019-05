KOH CHANG: Ein Schweizer Rentner soll am Donnerstag beim Schwimmen im Meer vor dem White Sand Beach auf Koh Chang einen tödlichen Herzinfarkt erlitten haben.

Strandbesucher entdeckten den bewusstlos im Meer treibenden Ausländer nahe dem Chang Cliff Resort und riefen Sanitäter und Militär. Armeekräften gelang es, den Mann ans Ufer zu ziehen, wo sie eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführten. Jedoch ohne Erfolg. Im Krankenhaus der Insel wurde der 77-Jährige für tot erklärt. Gemäß Berichten von Augenzeugen soll er am späten Nachmittag bei ruhiger See schwimmen gegangen sein. Angehörige sagten der Polizei, dass der Tote ein leidenschaftlicher Schwimmer war. Jedoch schließen sie nicht aus, dass er einen Herzinfarkt erlitten haben könnte. Mit einer Autopsie soll die genaue Todesursache in Erfahrung gebracht werden. Über die Nationalität des Toten waren sich thailändische Medien anfangs uneinig. So berichtete „The Nation“ von einem Schweden. Zwischenzeitlich konnte jedoch bestätigt werden, dass es sich um einen Schweizer handelt.