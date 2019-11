Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.19

SONGKHLA: Einer der Hauptverdächtigen, den die Polizei wegen seiner Beteiligung am Handel mit Rohingya-Migranten aus Myanmar in Südthailand seit vier Jahren suchte, wurde in Kambodscha festgenommen und der thailändischen Immigration übergeben.

Der Thai gehört zu 148 Personen, darunter der ehemalige Generalleutnant Manat Kongpaen, die in den Menschenhandel und die rechtswidrige Inhaftierung von Rohingya-Migranten in einem Grenzlager in Padang Besar in der südlichen Provinz Songkhla verwickelt waren. Generalmajor Surapong Chaichan, stellvertretender Kommissar der Immigration, sagte am Sonntag, der Festgenommene habe Menschenhandel bestritten, aber zugegeben, dass er mit Generalleutnant Manat Geschäfte gemacht habe.

Als die Polizei vor vier Jahren die Verdächtigen festsetze, floh der Thai nach Kambodscha, wo er geschäftliche Beziehungen unterhielt. Am letzten Mittwoch hatte das Berufungsgericht die Haftstrafen für die meisten der wegen Menschenhandels verurteilten Angeklagten erhöht. Zum Beispiel wurde für Generalleutnant Manat die Haft von 27 auf 87 Jahre angehoben.