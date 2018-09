Von: Björn Jahner | 14.09.18



PATTAYA: Die German Sport & Lifestyle Company Limited (GSL) mit Sitz in Pattaya befindet sich weiter auf Expansionskurs und eröffnet am 19. Oktober in der entstehenden Shopping Mall Terminal 21 an der North Pattaya Road den größten Adidas Court Store der Provinz Chonburi.

Ebenfalls neu hinzu kommen der erste Grand Motorsport Store, ein Puma Lifestyle und ein Thomas Sabo Flagship Store. Die Eröffnung im Terminal 21 wird am 30. Oktober mit einer für Pattaya erstmaligen internationalen Brand Show mit vielen Superstars gefeiert.

Neueröffnungen auch in Phuket und Bangkok

Am 18. September eröffnet die GSF Group darüber hinaus im neuen Einkaufszentrum Central Phuket Floresta an der Wichitsongkran Road auf Phuket eine Puma-, Grand Motorsport- und Thomas Sabo-Filiale sowie am 18. November auch im neuen Icon Siam Shopping Mall am Ufer des Chao-Phraya-Flusses. Für 2019 steht zudem die Eröffnung des ersten Forever Faster 2 Puma Lifestyle Store in Macau City (China) an.

Die GSF Group ist weiterhin sowohl in Thailand als auch in Macau von einem langfristigen Aufschwung überzeugt, speziell für ihre internationalen Weltmarken. GSF ist mir über 350 Verkaufsstellen exklusiver Lizenznehmer von Puma in Thailand, Myanmar, Laos und Macau sowie Distributor von Porsche Design, Ferrari Fanwear, BMW Motorsport, Mercedes AMG, Automobili Lamborghini, Formula 1 Collections und Thomas Sabo in Thailand, Myanmar, Laos und Macau sowie Franchisepartner mit über 50 Verkaufsstellen von Adidas in Thailand und Macau.

Infos: www.gsf-sportfashion.com.