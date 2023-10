Von Freitag, 27. Oktober bis Sonntag, 29. Oktober 2023 wird auf dem Chang International Circuit in Buriram zum vierten Mal der OR Thailand MotoGP Grand Prix veranstaltet. Foto: epa-efe/Diego Azubel

BURIRAM: Die Provinz Buriram im Nordosten von Thailand wird von Freitag, 27. Oktober bis Sonntag, 29. Oktober 2023 zum vierten Mal Gastgeber des OR Thailand MotoGP Grand Prix sein. Die Veranstaltung, die das 17. des 20 Rennen umfassenden MotoGP-Kalenders ist, wird auf dem Chang International Circuit ausgetragen. Im letzten Jahr gewann der portugiesische KTM-Pilot Miguel Oliveira das vom Wetter geprägte Rennen.

Der Große Preis von Thailand für Motorräder ist ein actiongeladenes Rennen, das zur FIM-Motorrad-Straßenweltmeisterschaft zählt und seit der Saison 2018 auf dem Chang International Circuit Thailand in Buriram ausgetragen wird, jedoch während der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 abgesagt wurde.

Größer und besser als je zuvor

„In diesem Jahr werden wir uns weiter steigern, mit dem Ziel, das MotoGP-Event auf höchstem Niveau auszurichten“, kündigte Gongsak Yodmani, Gouverneur der Sports Authority of Thailand (SAT), im Vorfeld des internationalen Motorsportspektakels an. „Das zuständige Personal und die verschiedenen Komitees sind dank ihrer Erfahrung und dem Erfolg bei der Organisation der letzten drei MotoGP-Events bestens vorbereitet“, so Gongsak. „Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen werden eingesetzt, um Schwächen zu beheben und gleichzeitig die Stärken zu nutzen, um die Ausrichtung des Thailand MotoGP jedes Jahr zu verbessern“, fügte er hinzu.

Drei Tage Action in Buriram

Tanaisiri Chanwittayarom, Geschäftsführer des Chang International Circuit, wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ständige Verbesserungen an der Rennstrecke vorgenommen wurden. „Die Motorsportfans werden zwei Tage lang ‚hochoktanige‘ Action genießen können, mit dem Sprintrennen am Samstag und dem Hauptrennen am Sonntag“, so Tanaisiri. „Die Organisatoren haben sich wieder einmal verpflichtet, während des dreitägigen Spektakels für hochwertige Unterhaltung und Aktivitäten zu sorgen. Wir ermutigen die Motorsportfans, Tickets zu kaufen und vom 27. bis 29. Oktober mitzufiebern.“

Francesco Bagnaia von Ducati führt derzeit die Weltmeisterschaftswertung der MotoGP-Saison 2023 mit 194 Punkten an, gefolgt von Ducati-Pramac-Pilot Jorge Martin mit 159 Punkten und Ducati-VR46-Pilot Marco Bezzecchi mit 158 Punkten. Die Farben Thailands werden vom Moto2-Pilot Somkiat Chantra vom Idemitsu Honda Team Asia vertreten.

Letztes Jahr gewann der portugiesische KTM-Pilot Miguel Oliveira (M.) das vom Regen geprägte Rennen. Foto: epa-efe/Diego Azubel

Rennstrecke aus deutscher Feder

Der Chang International Circuit wurde 2014 eröffnet und stammt aus der Feder des deutschen Architekten Hermann Tilke, der unter anderem auch den Sepang International Circuit in Malaysia, Ciudad del Motor de Aragón (Motorland Aragón) in Spanien und Circuit of The Americas in den Vereinigten Staaten entworfen hat. Sie hat 12 Kurven und weist eine Gesamtlänge von 4,554 Kilometern auf.

Die Strecke unterteilt sich in zwei unterschiedliche Bereiche. Zum einen gibt es vier ausgedehnte Geraden, von denen die längste einen Kilometer lang ist und die durch langsame, 90-Grad- beziehungsweise 180-Grad-Kurven verbunden sind. Dem entgegen steht ein enger Mittelsektor mit flüssigeren Kurven. Die hochmoderne Rennstrecke mit einer Gesamtkapazität von 100.000 Plätzen und verschiedenen Tribünen bietet den Zuschauern ein unglaubliches Rennerlebnis.

Tickets werden in fünf Preiskategorien angeboten, darunter Tickets für die Haupttribüne für 5.000 Baht (innerhalb von drei Minuten nach dem Start ausverkauft), die Marquez-Tribüne für 4.000 Baht, die Quartararo-Tribüne für 3.000 Baht, die Chantra-Tribüne für 3.000 Baht und die Seitentribüne für 2.000 Baht. Tickets sind beim Counter Service All Ticket in 7-Eleven-Filialen oder unter allticket.com erhältlich. Mehr erfahren Sie unter Chang Circuit Buriram auf Facebook.